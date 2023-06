Beste boomer, we moeten nodig over uw porto en risicoprofiel praten

Zelf hoop ik volgende week 55 te worden.

Staat u mij een persoonlijk stuk toe, dat misschien nog meer over u gaat. Volgens de boekjes moet ik al een eind op streek zijn met het afbouwen van risico. Dat is niet zo. Ik beleg zelf mijn pensioen, waar ik (veel te laat) pas op mijn 37e mee ben begonnen vanaf letterlijk nul komma nul. Hieronder mijn maandelijkse beleggingen.

U ziet dat ik met die bondjes en dividendaandelen wel een verlaagd risicoprofiel heb ten opzichte van de brede markt, maar dat is nog niet laag. AEX en AMX zijn eigenlijk voor de show. Voegt niets toe, maar ik bemoei me publiekelijk met deze aandelen en dan vind ik dat mijn geld er ook in moet zitten.

Vanguard World Stock Fund

Vanguard World Bond Fund

Brand New Day Wereld Aandelen Fonds

SPDR US Dividend Aristocrats

SPDR Euro Dividend Aristocrats

Van Eck AEX ETF

Van Eck AMX ETF

Dit zijn mijn losse aandelen, die heb ik puur voor de leuk. Eenmalig kopen en buy & hold, zo lang mijn scenario strekt. In totaal vormen ze zo'n 7% van mijn porto. Dividenden herbeleg ik, maar niet in de aandelen waarvan ik het krijg. Genoeg aandelen die ik nog graag wil hebben, maar niet bij de huidige koersen en waarderingen.

ASML

ASR

ING

Shell

Aalberts

Just Eat Takeaway

Tesla

De 60/40-portefeuille

Deze Spielerei laat ik verder buiten beschouwing, het gaat om mijn kernportfolio. Eigenlijk worstel ik daar al een jaar of tien mee. Want ik wil me eigenlijk zo strikt mogelijk aan de 60/40-portfoliogedachte houden. Dat wil zeggen: hoe ouder ik word, hoe meer het risico moet worden afgebouwd, wat betekent switchen van aandelen naar obligaties.

Die 60/40-porto is een grote gemene deler, want die weerspiegelt de op papier - statistiek over vier eeuwen - verstandige verhouding tussen hoogrisico aandelen en laagrisico obligaties. Uiteraard zijn de historische rendementen daar ook naar. Vinger opsteken wie deze beroemde grafiek van professor Jeremy Siegel niet kent.



Die 60/40-porto is trouwens gebaseerd op de eenvoudige vuistregel dat het percentage obligaties dat u moet hebben 100 minus uw leeftijd is. Vandaar mijn worsteling, want het is bij mij nog geen 1%, terwijl het 45% moet zijn. Het excuus is dat in de afgelopen tien jaar obligaties zo hoog stonden, dat ze negatief rendeerden. Erin beleggen was zinloos voor particulieren zoals ik.

Enfin, niet gedaan en op de top verkocht, ofwel goed gedaan, maar nú? Moet ik als een haas mijn risico afbouwen? Nu moet ik wel zeggen dat ik niet strikt die 100 minus leeftijd-regel volg, want mijn Amsterdamse huis binnen de ring zie ik ook als defensieve belegging.

AI-boom

Dit weekend zag ik op WSJ dat ik niet de enige ben die gouden beursregels met voeten treedt. Erger nog, ik ben me er van bewust dat ik veel risico loop. Volgens de krant denkt de gemiddelde pensionado daar echter niet over na. Moet ik Nvidia of AMD hebben, is momenteel hun grootste zorg. Dat kán op een ramp uitlopen.

When it comes to investing, older Americans can’t quit their stock-market habit https://t.co/tir8ynN8P6 — The Wall Street Journal (@WSJ) June 18, 2023



Ook daar herken ik mijzelf in. Want ik denk dat bedrijfsleven en beurzen aan de vooravond staan van een nieuwe boom, een Artificial Intelligence (AI)-boom welteverstaan. Die doet onze arbeidsproductiviteit exploderen, net als het internet 25 jaar geleden. En de waardecreatie gaat meer naar de beurs dan naar de loonzakjes, zeg maar.

Dus enerzijds zoek ik nu naar een maandelijkse Nasdaq 100-belegging voor mijn AI-boom-scenario. De beroemde Invesco- (QQQ) en iShares-Nasdaq 100-trackers mogen ze wel splitsen, die doen $367,93 en €780,90. Ik beleg zelf rond €1500 per maand (€2500 als ik ook mijn hypotheek meeneem) en dan is dit me te gortig.

Kortom, ik wil het risico dat ik met aandelen loop iets vergroten en inderdaad, anderzijds wil ik juist weer mijn risico verlagen, omdat ik ouder word. Ik ben er nog niet uit hoe ik dit puzzeltje leg, temeer daar de vrije jaarruimte voor pensioenbeleggen flink omhoog gaat. Misschien moet dat mijn hoeksteen worden en de rest risico.

Misschien is het hoog tijd dat u er ook over nadenkt; ik gooi het maar in de groep. Ik lees met aandacht de comments, alle advies is welkom. Resteren nog de plaatjes om dit te verduidelijken en u krijgt nog een vrij harde conclusie van me.

Dit is mijn scenario voor de upside die AI gaat meebrengen, naar mijn idee.

Dat tijdperk begon op 30 november 2022 met OpenAI's ChatGPT. Hieronder ziet u het internettijdperk op de beurs: van de beursgang van Netscape tot dé top: de Tulpenmanie in meme-stock, crypto en Ark Innovation ETF in februari 2021. Dan heb ik Nasdaq 100 en SOX nog niet eens herbelegd. Die deden rond 1% al die jaren.

Meer hierover volgende week in mijn AI-presentatie op de (nagenoeg uitverkochte!) IEX beleggersdag.



Worst case scenario

Het zegt meteen weer alles over die grillige en wispelturige beurs, want het halve internettijdperk was daar een waar drama. Het ging toch iets te hard sinds Netscape en dat hebben we geweten van 2000 tot en met 2003. Drie jaar lang alleen maar dalende koersen tot wel -70% en een paar jaar later de Kredietcrisis.

Dat is mijn worst case scenario en dan kan u geen obligaties genoeg hebben, zoals nu iedere aandeelhouder in Nvidia alsnog boos is op zichzelf, dat hij of zij er niet meer heeft... Dit is ook het grote risico van ons nieuwe pensioenstelsel en - Sigrid en Mark opgelet - dan staat wél het hele land met hooivorken op het Binnenhof.

Ik heb de pensioendiscussie niet precies gevolgd, maar ik heb - hier is even geen ander woord mogelijk - überhaupt geen scenario's, laat staan worst case scenario's over de markten voorbij zien of horen komen. Amateuristisch, onverantwoord, wereldvreemd en misschien wel alle drie.



Heb ik zelfs nog een nightmare scenario, 1929 dus. Hier valt niet op voor te sorteren, want toen ging alles stuk. Vandaar dat in 1932 aandelen ver onder hun waarde noteerden, wat Benjamin Graham op het idee bracht voor zijn standaardwerk The Intelligent Investor. Niemand had toen cash. Laat staan dat iemand cash over had, om aandelen te kopen.

Als u dit verhaal kent, begrijpt u ook waarom de Fed vanaf 2008 tot een paar jaar terug vol op het orgel ging. Niets zo funest als een cash-starved nation. Ja, de brede markt ging -89% in drie jaar. Huizen en grondstoffen gingen toen ook stuk. En wat niet?

Staatsobligaties!

Zelf ga ik de komende maanden rustig nadenken en advies inwinnen hoe ik het beste kan herschikken. Want beleggen begint bij risico en niet bij rendement. Denkt u hier ook goed over na als u al wat ouder bent, want Mr. Market kent geen genade als het erop aankomt.