Komt dat zien: dit zijn de sprekers op de IEX Beleggersdag

De line-up voor de IEX Beleggersdag van 30 juni is compleet. In theater Spant! in Bussum staan meer dan 25 sprekers voor u klaar, verspreid over vijf zalen.

Variërend van CEO's van Nederlandse beursfonden (er zijn maar liefst zes in het wild te bewonderen) tot de beste economen, beleggingsstrategen en beursexperts die we voor u konden vinden; op deze beleggersdag vindt iedere belegger iets van zijn of haar gading, of dat nu in een van de zalen is, bij keynotes of workshops of gewoon op de drukke en gezellige beursvloer.

Het hele programma vindt u hier; dit zijn de namen die u zoal kunt aantreffen:

Jos Benschop, Senior Vice President Tecnology ASML

Hoe komt ASML aan zijn enorme technologische voorsprong, en - belangrijker - hoe behoudt het die? Jos Benschop stond aan de wieg van de revolutionaire EUV-technologie en kan daar ook nog eens meeslepend over vertellen.

Sijmen de Vries, CEO Pharming

Tot twee keer toe wist biotechbedrijf Pharming een middel toegelaten te krijgen in de Verenigde Staten; een unieke prestatie. Topman Sijmen de Vries vertelt hoe hij die huzarenstukjes verrichte.

Marco Roeleveld, CEO Alfen

De Almeerse producent van laadpalen voor elektrische auto's bevindt zich in het hart van de energietransitie. Topman Marco Roeleveld gaat in op zijn groeiplannen en beantwoordt vragen van beleggers.

Lukas Daalder, Chief Investment Strategist, BlackRock

Hoe kijkt 's werelds grootste belegger (met ruim $9 biljoen onder beheer) naar de financiële markten in de tweede helft van dit jaar? Lukas Daalder neemt u mee in zijn nimmer saaie of voorspelbare beleggingsvisie.

Ton Hillen, CEO Heijmans

Woningtekort, stikstofproblematiek, bouwbedrijf Heijmans kan goed meepraten over meerdere belangrijke diossiers die Nederland bezighouden. Hoe staat het berijf ervoor en hoe kijkt het naar de toekomst? CEO Ton Hillen vertelt en laat zich ondervragen.

Michiel Langezaal, CEO Fastned

Naast Alfen is ook Fastned zo'n aandeel dat vol meedraait in de energierevolutie. Het aantal elektrische auto's neemt hard toe en zo ook de potentiële markt voor Fastned. CEO Michiel Langezaal neemt u mee in zijn visie voor de toekomst.

Martine Hafkamp, oprichter en directeur van Fintessa Vernogensbeheer

Een van de bekendste beursexperts van Nederland breekt een lans voor aandelenbeleggen, óók in tijden van inflatie, hoge rente en zorgen voor recessie. En welke aandelen zijn haar favorieten?

Martijn Rozemuller, CEO Europa Van Eck

Veel beleggers willen dat hun geld duurzaam wordt belegd. Maar het ene duurzaam is het andere niet. Uit idealisme beleggen is een mooi streven, maar om daarin de goede keuzes te maken moet je ook realistisch zijn, zegt ETF-specialist Rozemuller.

Arend Jan Kamp, beurscommentator IEX

Als er één trend is die bij 2023 hoort dan is het AI. Alleen het gebruik van de term kan al voor koersexplosies zorgen, zelfs bij voorheen niet al te tech-savvy aandelen. Arend Jan Kamp scheidt de hype van de realiteit en zoekt naar parallellen met eerdere tech-revoluties.

Peter Siks, Saxobank

Van de ouderwetse vloerhandel tot daghandel achter schermen: Peter Siks heeft het alemaal gezien. Gelukkig voor beleggers deelt hij tegenwoordig al die kennis met particuliere beleggers. Op de Beleggersdag geeft hij ene lesje Do's en Dont's voor actieve beleggers.

Nico Bakker, BNP Paribas

Witte en zwarte candles, sleepkabels, swingtellers, wie is er niet groot mee geworden? Nico Bakker in ieder geval wel. De populaire technisch analist presenteert in een ongetwijfeld afgeladen zaal een parade aan grafieken en tips.

Was dat alles? Nee verre van. Op de Beleggersdag presenteren we ook workshops van en discussiepanels met:

Niels Koerts , analist bij IEX en co-host van de IEX Beleggerspodcast

, analist bij IEX en co-host van de IEX Beleggerspodcast Taoufik Boussebaa , hoofd beleggingsstrategie Investment Office Rabobank

, hoofd beleggingsstrategie Investment Office Rabobank Royce Tostrams & Wouter Slot , tecnisch analisten bij Tostrams.nl

, tecnisch analisten bij Tostrams.nl André Brouwers , oprichter van het Beleggingsinstituut

, oprichter van het Beleggingsinstituut Justin Blekemolen , belegginsspecialist Lynx

, belegginsspecialist Lynx Jorden Boer , Popular Investor bij eToro

, Popular Investor bij eToro Paul Lamain , oprichter Edge Capital

, oprichter Edge Capital Hans Oudshoorn , beleggingstrainer Saxobank

, beleggingstrainer Saxobank Marc Braun , country manager Scalable Capital

, country manager Scalable Capital Hendrik Oude Nijhuis & Björn Kijl, oprichters BeterinBeleggen.nl

