Slotcall: AEX geniet van frisse bries, en nu zijn de centrale banken aan zet

Na een week windstilte bollen de zeilen weer op de beurs en dat ziet er gezond uit. De AEX sloot zojuist op 767,71 punten, een stijging van nét geen heel procent.

Dat kunnen we allemaal op het conto schrijven van één inflatiemeevaller van 0,1% in Amerika. Is dat zo schokkend? Nee, maar het was wel het cijfer waar de hele markt reikhalzend naar uitkeek in aanloop naar het Fed-rentebesluit van morgenavond.

Een tegenvaller zou betekenen dat de deur voor de Fed nog openstond om de rente deze of volgende maand nog verder te verhogen, maar door deze meevaller is de markt ervan overtuigd dat de Fed op zijn minst een rentepauze gaat inlassen. Sterker, de kans dat de rente onveranderd blijft wordt inmiddels afgerond op 100% ingeschat.

Weerstand gesneuveld?

Ruim baan voor de duiven dus, en op de beurs betekent dat vooral goed nieuws voor groeiaandelen, zoals de chippers, maar ook Prosus en de cyclicals als ArcelorMittal en Aperam liggen goed.

Ondertussen, signaleren de technisch analisten bij onze buren van Tostrams.nl, dat we door deze opleving zowaar eens uit die vermaledijde, tergend zijwaartse AEX-bandbreedte kunnen zijn gebroken. Het is pril, niet blazen zou collega Arend Jan zeggen, maar ga vooral zelf kijken.

Ongebreideld feest is het nu ook weer niet. We staan nog niet eens een procentje hoger dan gisteren en ééntiende inflatiepunt maakt nog geen zomer. Later deze week komt de ECB nog door (en die zijn nog wel aan het verhogen) en als Jerome Powell morgenavond iets te bezorgd kijkt tijdens zijn persconferentie kan het sentiment zomaar weer draaien.

Federal Reserve officials’ concerns about high inflation could lead them to signal that they are prepared to lift interest rates again this year even if they hold them steady on Wednesday https://t.co/nDg7G3InXa — WSJ Markets (@WSJmarkets) June 13, 2023

Maar goed, ook in Amerika overheerst het groen. Kijk maar eens naar Netflix:

NETFLIX SHARES HIT OVER 16-MONTH HIGH AFTER ANALYSTS RAISE PRICE TARGETS, LAST UP 2.2% — *Walter Bloomberg (@DeItaone) June 13, 2023

Tech-goeroe Cathie Wood is ook wat in haar portefeuille aan het shuffelen. Een eerste positie in TSMC bijvoorbeeld, en ze koopt Meta, ten koste van Tesla (dat vandaag voor de 13e dag op rij stijgt).

Cathie Wood’s ARK dumps some Tesla, Nvidia stock while scooping up Meta shares https://t.co/XaaeWOUTvs — MarketWatch (@MarketWatch) June 13, 2023

De brede markt

Wat al positief begon vanochtend werd alleen maar beter. De AEX is bovendien de beste beurs in onze omstreken.

In de VS staan groene, maar geen uitbundige cijfers op de borden

De dollar stuiterde vanmiddag wat op en neer en noteert nu rondom (nét onder) de $1,08

Goud en bitcoin hebben hun dag even niet

De olieprijs zit daarentegen in de lift - krijgt de OPEC toch - even - zijn zin

Het Damrak vandaag

De Top- en Flop-3 van vandaag:

Na een uurtje stuivertje wisselen met sterk ABN Amro komt ASMI als beste AEX-fonds uit de bus

Besi sluit aan, ASML (+1,4%) zou beter moeten kunnen op een tech-dag als vandaag

Signify heeft er het meeste zin in vandaag en leidt de dans in de AMX

De grondstof-gevoelige en cyclische fondsen AMG (+2,9%) en OCI (+2,2%) hebben elkaar weer gevonden ec completeren de AMX-Top3

Ook staalduo Arcelor en Aperam (1,8% en 1,9% resp.) doen mee in de cyclische upswing

Het clubje defensief (Unilever, KPN, Wolters) vinden we in het rechterrijtje van de AEX terug, hoewel Heineken met 1,1% er goed uitspringt.

CM.com is de AI-fantasie van vorige week weer even kwijt

Alles wat naar vastgoed riekt is in het rood geëindigd

Just Eat Takeaway daalde met 0,5%, ondanks positieve woorden van ING over de herstructurering van Grubhub

De agenda

Let vanavond even op Adobe - dat het al een tijd erg goed doet op AI-fantasie en nabeursmet cijfers komt. Morgen is het alle ogen op de Fed - en dan vooral op de persconferentie - en we houden uiteraard ook een oogje in het zeil op de Shell Capital Markets Day in New York.

10:00 IEA maandelijks rapport

11:00 EU industriële productie apr (consensus +1,2% MoM)

13:00 Kroger Q1-cijfers

14:30 VS inflatie PPI mei (consensus +0,2% MoM)

14:30 Shell Beleggersdag

20:00 Fed-rentebesluit (consensus 5,00-5,25%)

20:30 Persconferentie Fed-voorzitter Jerome Powell

22:00 Adobe Q2-cijfers (gebroken boekjaar)

En dan nog even dit

Oracle (en eigenaar Larry Ellison) gingen deze week ook ineens hard op AI-fantasie en sterke cloud-cijfers.

Oracle founder Larry Ellison passed Bill Gates to become the world’s fourth-richest person with a net worth of $129.8 billion https://t.co/WopKjBnZxV — Bloomberg (@business) June 13, 2023

De term 'Nvidia-backed' is heel veel geld waard.

A Nvidia-backed platform that turns text into A.I.-generated avatars boosts valuation to $1 billion https://t.co/q1qDg2pKuc — CNBC (@CNBC) June 13, 2023

Wat is dat toch met deze deal?

Microsoft's $69 billion blockbuster deal to buy major game company Activision Blizzard hit a new roadblock as the US Federal Trade Commission filed a temporary court order seeking to halt the deal from closing. Read more: https://t.co/oPR9y9rd3Y pic.twitter.com/RHjbXc74Jq — Reuters Business (@ReutersBiz) June 13, 2023

Het koopt voetbalclubs en begint met een Q. +11% in New York.