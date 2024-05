Aandeelhouders Shell verwerpen klimaatresolutie Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Royal Dutch Shell

(ABM FN-Dow Jones) Aandeelhouders van Shell hebben tijdens de jaarvergadering een speciale klimaatresolutie verworpen, die ingebracht was door een groep aandeelhouders, en steunden daarmee het bestuur. Het energiebedrijf maakte bekend dat de resolutie, die het bedrijf oproept om zijn doelstellingen in overeenstemming te brengen met het klimaatakkoord van Parijs, de steun kreeg van 18,6 procent van de uitgebrachte stemmen. In de agenda voor de vergadering, stelde het bedrijf dat deze resolutie niet in het beste belang van het bedrijf of van de aandeelhouders was. Een ander agendapunt om de strategie van Shell om klimaatneutraal te zijn in 2050 te steunen, kreeg 78,03 procent van de stemmen. "De aandeelhouders van Shell hebben onze strategie om meer waarde te creëren met minder emissies sterk ondersteund", stelde CEO Wael Sawan dinsdag. Bron: ABM Financial News

