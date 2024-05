AEX maakt pas op de plaats, maar let op Shell en Prosus vandaag

Ook in tijden van beursrecords gaat het niet in een rechte lijn omhoog. De AEX lijkt af te stevenen op een licht lagere (-0,1%) opening, nadat er gisteren weer een nieuwe hoogste slotstand op het bord kwam te staan.

Dat komt mede doordat Wall Street gisteren na het Amsterdamse slot de voet van het gaspedaal haalde. Ook Azië zorgde niet voor nieuwe inspiratie. Het rondje langs de velden:

De Europese futures wijzen licht (0,1%) omlaag

Ook Azië is overwegend licht lager, met uitzondering van Hongkong, waar de Hang Seng-index 1,7% lager staat. Verderop meer daarover

Wall Street sloot licht hoger, S&P 500 +0,1%, Nasdaq +0,7%. De Dow Jones (-0,5%) werd omlaag getrokken door JP Morgan, waar topman Jamie Dimon zinspeelde op zijn toekomstig vertrek

EUR/USD houdt zich rustig en voelt zich al een week senang rond de $1,0860

Ook de olieprijs draait al een poosje stationair in de $83-$84-regio (Brent)

Goud zette gisteren een nieuw record neer en komt daar overnight iets van terug

Bitcoin zit in de lift en breekt weer overtuigend door de $70.000

Prosus-beleggers moeten vanochtend even opletten, want de dip in Hongkong vannacht vond vooral plaats bij de tech-aandelen, en dus ook bij Prosus-deelneming Tencent (-3%). Het bedrijf moest de nieuwe game Dungeon & Fighter Mobile kort na de lancering weer offline halen wegens technische problemen.

Ook de elektrische-auto-aandelen, zoals BYD en Geely, leverden zo'n 3% in, nadat concurrent Li Auto zwakke Q1-cijfers rapporteerde - en zelf 18% onderuit ging.

Op het Damrak hebben we wat Q1-cijfers om op te kauwen. Gisteren nabeurs kwam Alfen door en stelde stevig teleur met zijn cijfers, die op alle punten (omzet, Ebitda en marge) ruim onder de verwachtingen uitkwamen.

Ondanks die zwakke prestaties in Q1 durfde Alfen het wel aan om de omzetverwachting voor het hele jaar van €590 tot €660 miljoen te handhaven. Het bedrijf herhaalde ook zijn verwachting voor de aangepaste Ebitda. Alfen mikt op een verbetering van de Ebitda-marge van 11,3% in 2023. Aan de opening straks zullen we zien of de markt daar nog op durft te vertrouwen.

Positievere geluiden kwamen er vanochtend van Envipco. De maker van statiegeldmachines meldt 'sterke omzetgroei en commercieel momentum' en levert daar bijbehorende cijfers bij: een brutowinst van €9,6 miljoen, tegen een winst van €3,5 miljoen een jaar eerder en een Ebitda die opliep van €0,9 miljoen negatief naar €2,7 miljoen positief.

Verder staat er vandaag niet al te veel baanbrekends op de agenda. De Shell-jaarvergadering is altijd goed voor het nodige rumoer - maar brengt zelden de koersen in beweging. De belangrijkste agendapunten die dat mogelijk toch zouden kunnen berwerkstelligen zijn twee resoluties: 'Resolutie 22', waarbij Shell vraagt om steun voor de eigen strategie van de energietransitie, en 'Resolutie 23', ingediend door Follow This (een collectief van activistische aandeelhouders), die Shell oproept tot een veel forsere reductie van de CO2-uitstoot van de eigen activiteiten èn van klanten.

Volgens Follow This voldoen de middellangetermijndoelen van Shell niet aan het Klimaatakkoord van Parijs, maar Shell stelt zich wel aan de afspraken te houden. Follow This heeft naar eigen zeggen steun van 27 institutionele beleggers, waaronder Amundi, AXA, Candriam, Edmond de Rothschild Asset Management (EDRAM), Degroof Petercam AM en het pensioenfonds van Brunel. Shell is fel tegen en roept aandeelhouders op om tegen Resolutie 23 te stemmen.

Rumoerig zal het wel weer worden. Dit was de aflevering van vorig jaar:

UPDATE: Climate protesters attempt to storm the stage of Shell AGM!!!



As Shell continues to cause climate chaos, we will continue to do everything in our power to #ShutDownShell pic.twitter.com/yl2tJlZXUD — Fossil Free London (@fossilfreeLDN) May 23, 2023

Nieuws

De headlines sinds het slot van gisteren:

Agenda

Voor headlines moeten we dus in Londen zijn, waar Shell jaarvergadert. Verder is het vandaag Derde Pinksterdag, zonder belangrijke zaken op de agenda, al speechen er rond drie uur vanmiddag wel een aantal Fed-bestuurders - en daar is de markt altijd op gespitst.

07:00 Envipco Q1-cijfers

09:00 Fagron ex €0,30 dividend

09:00 Euronext ex €2,48 dividend

09:00 Shell jaarvergadering in Londen

11:00 Handelsbalans maart (eurozone)

13:00 Lowe's Q1-cijfers

13:00 Macy's Q1-cijfers

14:30 Pharming jaarvergadering

En dan nog even dit

Een van de rolmodellen voor Wall Streets Gordon Gekko is niet meer

Ivan Boesky, who went to prison and paid a record $100 million for insider-trading, has died at the age of 87 https://t.co/ol6SSMprJl — WSJ Markets (@WSJmarkets) May 20, 2024

In aanloop naar de cijfers van Nvidia worden de koersdoelen al opgeschroefd

Today, for Nvidia, $NVDA:



- Stifel raised target price to $1,085 from $910

- Barclays raised target price to $1,100 from $850

- Baird raised target price to $1,200 from $1,050 — unusual_whales (@unusual_whales) May 20, 2024

JP Morgan-topman Jamie Dimon is 'voorzichtig pessimistisch' over de economische vooruitzichten

JPMorgan CEO Jamie Dimon discusses his macro economic outlook as the company’s investor day kicks off.https://t.co/vQcVyk0QNI pic.twitter.com/jRaPOSu4U8 — CNBC (@CNBC) May 20, 2024

Het tijdperk van ijsbergsla is voorbij