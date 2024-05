AEX neemt gas terug na records

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag lager geëindigd en nam daarmee gas terug, nadat maandag nog een nieuw record van bijna 915 punten in de boeken kwam. De AEX sloot vandaag 0,4 procent in het rood op 911,51 punten.

Het cijferseizoen is over zijn hoogtepunt heen, hoewel woensdag nog wel de resultaten van chipreus Nvidia op de rol staan. "De verwachtingen zijn zo hooggespannen dat een teleurstelling bijna onvermijdelijk is", aldus Simon Wiersma van ING.

Nu zo'n 90 procent van de S&P500-bedrijven hun kwartaalcijfers hebben gerapporteerd, "kunnen we concluderen dat het algemene beeld degelijk was. Ongeveer 80 procent presteerde boven de verwachtingen. In Europa was dat het geval voor circa 60 procent van de bedrijven. Deze vaststellingen boden de afgelopen tijd steun aan het beursverloop", zei econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen.

Op macro-economisch vlak was het dinsdag opnieuw rustig. De producentenprijzen in Duitsland zijn in april opnieuw gedaald en ook sterker dan in de maand ervoor. Op jaarbasis daalden de prijzen met 3,3 procent. In maart was sprake van een daling van 2,9 procent.

Verder nam de export in de eurozone in maart met ruim 9 procent af en daalde de import met 12 procent. Dit creëerde een handelsoverschot van 24,1 miljard euro.

Volgende richtpunt voor beleggers zijn de notulen van het laatste rentebesluit van de Federal Reserve, die woensdagavond verschijnen. "De notulen kunnen wellicht meer inzicht geven in hoe de discussie binnenskamers verliep en hoe gerust of ongerust de monetaire beleidsmakers waren over het prijsbeeld. Zoals we al aanstipten, lijkt de inflatiehemel ondertussen weer wat op te klaren", aldus Aben.

Fed-bestuurders blijven in het openbaar echter terughoudend over de timing en het aantal renteverlagingen dit jaar. Fed-bestuurder Christopher Waller zei dinsdag hoewel de inflatiedata over april een "welkome opluchting" boden, hij meer meevallende data wil zien voordat hij een renteverlaging steunt. Waller sluit een renteverhoging uit.

De euro/dollar handelde dinsdag rond het slot in Amsterdam stabiel op 1,0858, terwijl de obligatierentes licht daalden.

De olieprijzen daalden met iets meer dan een half procent. Marktkenners wezen op de verwachting dat de Fed de rentes langer hoog zal houden en het feit dat er weinig nieuwe ontwikkelingen zijn in het Midden-Oosten die als aanjager voor de olieprijzen kunnen dienen.

Stijgers en dalers

Onder de overwegend roodgekleurde hoofdaandelen was Adyen met een verlies van 2,3 procent de grootste daler. Randstad verloor 1,3 procent, net als ASML. ASML en Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. hebben manieren om de meest geavanceerde chipmachines ter wereld uit te schakelen in het geval dat China Taiwan binnenvalt, zo meldde persbureau Bloomberg dinsdag op basis van bronnen.

Prosus daalde licht. Tencent, waarvan Prosus grootaandeelhouder is, daalde vanochtend in Hongkong met 3,5 procent. Tencent stopte vannacht de langverwachte lancering van zijn computerspel Dungeon & Fighter Mobile vanwege serverproblemen, aldus persbureau Bloomberg.

Er was een handjevol stijgers in de AEX, waaronder Ahold Delhaize en ASMI, die tot een half procent stegen.

Shell eindigde 0,1 procent in de plus. Aandeelhouders van Shell verwierpen dinsdag tijdens de jaarvergadering een speciaal klimaatvoorstel van een groep mede-aandeelhouders. Shell kreeg juist steun voor zijn eigen plannen, onder meer om in 2050 CO2-neutraal te zijn.

In de AMX ging Alfen met 15,5 procent onderuit na het openen van de boeken. De laadpalenspecialist boekte in het eerste kwartaal van 2024 een licht hogere omzet, terwijl het aangepaste EBITDA-resultaat en de marge daalden, waarmee de resultaten van het bedrijf ruim onder de verwachtingen van analisten uitkwamen. Wel herhaalde Alfen de outlook voor 2024 en presenteerde het een tijdelijke CFO, terwijl de zoektocht naar een permanente financieel directeur doorgaat. De tegenvallende cijfers in het eerste kwartaal bij Alfen waren vooral het gevolg van een vertraging bij het kunnen toekennen van de omzet, zei CEO Marco Roeleveld van Alfen in gesprek met ABM Financial News.

Degroof Petercam verlaagde na de cijfers het koersdoel voor Alfen van 55,00 naar 46,00 euro. "Gezien de hoge shorts in het aandeel, zal deze misser vermoedelijk resulteren in een erg rode dag op de beurs", waarschuwde Degroof dinsdag voorbeurs al, waarbij het beleggersvertrouwen een nieuwe knauw krijgt.

Koploper Flow Traders kon 3,3 procent bijschrijven in de Midcap en SBM Offshore won 2,4 procent.

In de AScX waren Azerion, Wereldhave, NSI en Renewi de witte raven met groene slotkoersen. Renewi won bijna een procent. Sif leverde 6,6 procent in. Avantium daalde 4,8 procent en Ebusco 4,4 procent.

Op de lokale markt won Envipco 8,7 procent, na een sterk eerste kwartaal, waarin de omzet met 164 procent steeg. "2024 gaat verder waar 2023 ophield, met een sterke omzetgroei en commercieel momentum", zei CEO Simon Bolton in een toelichting op de kwartaalcijfers.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Amsterdamse slot licht hoger