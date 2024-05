Beursblik: weinig spektakel verwacht bij Aalberts

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De marktomstandigheden voor Aalberts zullen in de eerste vier maanden van dit jaar niet echt zijn veranderd. Dit verwacht analist Tijs Hollestelle van ING.

Hollestelle rekent op autonome omzetdaling van 2 procent in de eerste vier maanden, ten opzichte van een groei van 6,4 procent in dezelfde periode in 2023.

De eindmarkten in de bouwsector, die laat cyclisch zijn, blijven naar verwachting de impact van de hogere rentes voelen.

Hollestelle verwacht wel groei in het halfgeleidersegment, hoewel het groeitempo vermoedelijk wel lager lag dan in de eerste helft van 2023, toen dit 36 procent was.

De analist wees erop dat het segment duurzaam transport ook te maken heeft met een moeilijke vergelijkingsbasis. Vorig jaar was er in de eerste 6 maanden een omzetgroei van 16,7 procent op jaarbasis, maar die groei vertraagde al tegen het einde van vorig jaar naar slechts 2,8 procent. Hollestelle houdt daarom rekening met een omzetdaling van 2,7 procent in de eerste helft van 2024.

De industriële nicheactiviteiten van Aalberts groeiden met 4,7 procent in de eerste helft van 2023 en krompen met 1,6 procent in de tweede helft van 2023. De analist van ING houdt rekening met een daling van 3,1 procent in de eerste helft van 2024.

Hollestelle mikt op een groepsomzet van 3,27 miljard euro en een EBITDA van 627 miljoen euro in 2024. Daarmee is de omzetverwachting van ING in lijn met die op Bloomberg, maar qua winstgevendheid is ING wel iets voorzichtiger dan de 659 miljoen euro die Bloomberg verwacht.

Hollestelle ziet weinig reden voor een koersdaling bij Aalberts, maar aanjagers om te stijgen, zijn er ook nauwelijks, "nu de eindmarkten onder druk blijven".

ING heeft een Houden advies met een koersdoel van 40,00 euro. Aalberts noteerde dinsdag 0,5 procent lager op 47,96 euro.