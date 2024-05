Beursblik: opnieuw hoge verwachtingen voor cijfers Nvidia

(ABM FN-Dow Jones) De verwachtingen voor de eerste kwartaalcijfers waarmee Nvidia woensdag na het slot op Wall Street komt, zijn opnieuw hooggespannen.

"De lat ligt hoog", zeiden analisten van Jefferies. De verwachtingen zijn zo hooggespannen dat een teleurstelling bijna onvermijdelijk is, waarschuwde ING.

Nvidia rekent zelf op een omzet van 24 miljard dollar in het eerste kwartaal, dat eind april eindigde. Op kwartaalbasis zou dat een omzetgroei van circa 7,9 procent betekenen.

In het vierde kwartaal van het vorige boekjaar boekte Nvidia een omzet van 22,1 miljard dollar en een aangepaste winst per aandeel van 5,16 dollar.

De analistenconsensus verwacht dat Nvidia over het afgelopen kwartaal een omzet van 24,53 miljard dollar zal rapporteren. Toch zijn er ook marktkenners die stellen dat een omzet die richting de 26 miljard dollar gaat en een soortgelijke outlook, de markt pas echt tevreden zal stellen. De marktconsensus voor het lopende tweede kwartaal ligt op 26,5 miljard dollar.

Verder rekent de markt voor het eerste kwartaal op een aangepaste winst van 5,22 dollar per aandeel.

De omzet uit datacenters steeg in het vierde kwartaal tot 18,4 miljard dollar, geholpen door de sterke vraag naar grafische processors van Nvidia die worden gebruikt voor AI-toepassingen. De gamingactiviteiten van het bedrijf, waaronder grafische kaarten voor laptops en pc's, stegen in het vierde kwartaal tot 2,87 miljard dollar.

"Accelerated computing en generative AI hebben het kantelpunt bereikt”, zei CEO Jensen Huang in het persbericht over de resultaten. "De vraag neemt wereldwijd toe bij bedrijven, industrieën en naties", zei de topman in een toelichting op die cijfers in februari.

Volgens analisten van Oppenheimer ziet Nvidia een "onverzadigbare" vraag en dus zal het bedrijf de marktverwachtingen vermoedelijk verslaan en de omzetverwachting verhogen.

Analisten van Bank of America sluiten niet uit dat aandelen Nvidia op korte termijn volatiel zullen bewegen. Er zijn beleggers die rekenen op een omzetverwachting van bijna 28 miljard dollar voor het lopende kwartaal, maar zelfs als Nvidia met een dergelijke outlook komt, zou het aandeel negatief kunnen reageren, volgens de Amerikaanse bank.

Dat komt omdat de omzetgroei op kwartaalbasis zou kunnen vertragen tot ergens in het 7 tot 8 procent, en dat is "ver onder de gemiddelde groei van 15 procent of meer in de afgelopen kwartalen", aldus Bank of America, dat verder ook let op de ontwikkeling van de brutomarge om te zien of die gepiekt heeft. Over het vierde kwartaal rapporteerde Nvidia een brutomarge van 76,0 procent.

Als de brutomarge gedaald is, is dat volgens Bank of America een teken van prijsdruk, een ongunstige mix en een vertragende vraag of een afnemend aanbod.

Aandelen Nvidia noteerden dinsdag 1,2 procent lager op 936,14 dollar. "Als het aandeel na de resultaten over het eerste kwartaal niet boven 950 dollar kan stijgen, kunnen handelaren dat interpreteren als een teken dat het meeste goede nieuws al is ingeprijsd", schreven analisten van CMC in een vooruitblik.