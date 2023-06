Beursblik: herstructurering GrubHub door Just Eat positief Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De geplande herstructurering van GrubHub door Just Eat Takeaway.com is een verstandige zet. Dit stelde analist Marc Hesselink van ING dinsdag. Grubhub is van plan om circa 15 procent van zijn personeel te ontslaan om de kosten te verlagen en concurrerend te blijven, zo bleek maandag uit een email van de maaltijdbezorger aan het eigen personeel, dat vervolgens ook publiek werd gedeeld. Deze maatregel moet jaarlijks 30 miljoen euro besparen vanaf 2024. De impact van de plannen op 2023 is volgens Hesselink slechts maximaal 10 miljoen euro, waardoor de analist geen wijziging verwacht in de doelstelling van de maaltijdbezorger om dit jaar een aangepaste EBITDA te realiseren van 275 miljoen euro. "De herstructurering is belangrijk in het geval Just Eat eigenaar blijft van GrubHub, maar ondersteunt ook het verkoopproces", aldus Hesselink. Just Eat liet weten dat de herstructurering van GrubHub geen impact heeft op de plannen om de Amerikaanse tak te verkopen. Verder wees Hesselink op de mededeling van de Europese Raad, dat het gaat onderhandelen met het Europese Parlement over de beloning van zogeheten ‘gig-werkers’. Die verdienen veelal minder dan het minimumloon. In tegenstelling tot Uber Eats, Deliveroo, Glovo en Bolt heeft Just Eat zijn bezorgers wél in dienst. "Striktere regelgeving creëert een eerlijk speelveld", aldus de analist van ING. En dat zou hogere kosten betekenen voor de concurrenten van Just Eat. Mogelijk zullen sommige concurrenten zelfs besluiten het veld te ruimen, denkt de analist. ING heeft een koopadvies op Just Eat Takeaway.com met een koersdoel van 40,00 euro. Het aandeel Just Eat Takeaway steeg dinsdagochtend met 1,1 procent tot 13,04 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.