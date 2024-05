Slotcall: Alfen duikt, ether vliegt en Shell komt met de schrik vrij

De AEX-index heeft het record van maandag uit handen moeten geven en sloot 0,4% lager. Ook de AMX en AScX sloten in het rood.

Rond het middaguur was ASMI het enige aandeel dat droge voeten had, maar later in de middag kwamen er nog een paar bij: RELX, Wolters Kluwer, Ahold Delhaize en Shell, dat vandaag een rumoerige AVA had.

Alfen stelt zwaar teleur

Het gesprek van de dag was vandaag Alfen, dat gisteren nabeurs de boeken openden. De kwartaalcijfers vielen behoorlijk tegen. Het concern nam afscheid van de hoge groeipercentages van de afgelopen jaren. De omzet steeg met een bescheiden 3% en dat was aanzienlijk minder dan verwacht. Dat er überhaupt nog groei was, is te danken aan de smart grids. Nog teleurstellender was het aangepaste Ebitda-resultaat. Terwijl de markt rekende op een verbetering, kelderde deze juist met 24%. Desondanks herhaalde Alfen de outlook voor 2024 grotendeels. De marge daalde van 11,2% eind maart vorig jaar naar 8,2%.

Hier ligt volgens Teun Verhagen een enorme uitdaging voor de nieuwe tijdelijke financieel directeur Onno Krap, die vandaag werd gepresenteerd. Beleggers stuurden de voormalige publiekslieveling linea recta naar de koopjeskelder: de koers schoot met 15% omlaag. Is het aandeel na de koersdreun van vandaag interessant? Of kunt u er beter met een boog omheen lopen? H et oordeel van Verhagen leest u hier.

Moeizame jaarstart voor Alfen. De nieuwe CFO wacht een zware taakhttps://t.co/7dKCa2mjZV pic.twitter.com/AukG4OTlk0 — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) May 21, 2024

Envipco groeit flink door

De cijfers van Envipco raakten een beetje ondergesneeuwd door het nieuws van Alfen. Dat is jammer, want de fabrikant van statiegeldmachines kwam met prachtige cijfers. De omzet is met 164% op jaarbasis gestegen en de brutowinst is ruim verdubbeld. De brutomarge dikte afgelopen kwartaal aan van 33,9% naar 35%. En het Ebitda-resultaat is inmiddels positief. Beleggers vonden het allemaal prachtig en zetten het aandeel 8,7% hoger.

Shell komt met de schrik vrij

Vandaag kwamen de aandeelhouders van Shell bijeen in Londen voor de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. Deze verliep - dat is inmiddels traditie - tumultueus, waarbij het wederom niet lukte om op tijd te beginnen.

We're taking part in the demo outside Shell's AGM this morning ?????



Shell makes billions in profits while our planet burns, and ordinary people from the UK to the global south suffer.



It's time for a just transition to end the fossil fuel era for good. pic.twitter.com/5rHYyudMs1 — Global Justice Now (@GlobalJusticeUK) May 21, 2024

Follow This (een collectief van activistische aandeelhouders) had met steun van 27 institutionele beleggers (waaronder Amundi, AXA, Candriam, Degroof Petercam AM en het pensioenfonds van Brunel) een resolutie ingediend die Shell opriep de CO2-uitstoot fors te verlagen, zowel van de eigen activiteiten als die van klanten. Shell was hier fel tegen gekant en riep de aandeelhouders op om in plaats daarvan steun uit te spreken voor de eigen, aanzienlijk minder radicate strategie.

Het concern verlaagde in maart de doelstelling voor CO2-reductie, vanwege het vooruitzicht van een sterke vraag naar gas en onzekerheid over de energietransitie. Het doel om de koolstofintensiteit in 2035 met 45% omlaag te brengen, werd zelfs voleldig geschrapt. Wel bleef het plan om de uitstoot tegen 2050 tot nul terug te brengen overeind.

Follow This cs moest bakzeil halen: deze resolutie kreeg steun van slechts 19% van de aandeelhouders.

Shell Plc shareholders approved the company’s new energy transition plan with weaker carbon-emissions targets, while rejecting a resolution asking the oil and gas giant to align itself with the goals of the Paris Climate Agreement https://t.co/0OttBnZ4Bh — Bloomberg Energy (@BloombergNRG) May 21, 2024

Shell kan dus opgelucht ademhalen, al riep het verlagen van de klimaatdoelstellingen wel kritische vragen op van het Noorse staatsfonds, dat de op twee na grootste aandeelhouder is. Het fonds ging echter niet zo ver dat het de resolutie van Follow This steunde.

... maar de echte lakmoesproef moet nog komen

Een grotere hobbel is het hoger beroep van Shell in de rechtszaak die Milieudefensie tegen het bedrijf heeft aangespannen. Volgens het oorspronkelijke vonnis moet het bedrijf zijn CO2-uitstoot tot 2030 met 45% terugdringen ten opzichte van 2019. Als de hogere rechter hieraan vasthoudt, heeft dat een grote impact op het toekomstige verdienvermogen van Shell. Op 12 november komt de uitspraak.

Ondertussen houdt het bedrijf nog wel vast aan fossiele brandstoffen. Het zal ongetwijfeld niet zo zijn bedoeld, maar wel zo worden gevoeld: volgens Bloomberg is Shell in de race voor een belang in een olieveld in Namibië.

Exxon and Shell are among energy giants evaluating bids for a stake in Galp's major oil field off the coast of Namibia https://t.co/R74Qe8MLlT — Bloomberg Markets (@markets) May 21, 2024

Bitcoin weer boven $70.000 dankzij broertje ether

De bitcoinkoers zit al een tijdje in de lift en schoot vandaag weer even boven de $70.000-grens. Ditmaal ligt de oorzaak bij een andere munt. Nadat de SEC in januari groen licht had gegeven voor de lancering van spot bitcoin-ETF's, staan nu vergelijkbare producten voor ether in de coulissen. Althans, als we twee ETF-analisten van Bloomberg mogen geloven. Zij hebben de kans op goedkeuring van de spot Ethereum ETF verhoogd van 25% naar 75%. Hen was namelijk ter ore gekomen dat de SEC aan vermogensbeheerders die zo'n ETF op de markt willen brengen had gevraagd om hun documenten bij te werken voor de deadline deze week.

Update: @JSeyff and I are increasing our odds of spot Ether ETF approval to 75% (up from 25%), hearing chatter this afternoon that SEC could be doing a 180 on this (increasingly political issue), so now everyone scrambling (like us everyone else assumed they'd be denied). See… https://t.co/gcxgYHz3om — Eric Balchunas (@EricBalchunas) May 20, 2024

Fidelity zou inmiddels gehoor hebben gegeven aan dit verzoek.

? Fidelity Amends Spot Ethereum ETF S-1 Filing, States The Trust's Ether "Will Not Be Staked" — *Walter Bloomberg (@DeItaone) May 21, 2024

En dit is de lijst met gegadigden voor een Ethereum-ETF, die de cryptoanalisten hebben gedeeld:

Here's a list of all entrants in the spot #Ethereum ETF race. The 'ETHness Stakes'



(h/t to @LongTailFinance for the name) pic.twitter.com/ZBQVJ6ppKp — James Seyffart (@JSeyff) May 20, 2024

Een crypto-ETF volgt het koersverloop van de onderliggende munt. U kunt hiermee speculeren op een prijsstijging zonder dat u de munt daadwerkelijk in bezit hoeft te hebben. Dat verlaagt de drempel om hierin te handelen aanzienlijk. De koers van bitcoin staat op het moment van schrijven 0,5% hoger. Ether schiet met 5% omhoog.

ASML dreigt

Nieuws was er ook over ASML. Na veel dreigende taal uit China richting Taiwan, klonken er ook dreigende woorden uit Veldhoven. ASML en TSMC hebben manieren om de EUV-chipmachines uit te schakelen mocht China Taiwan binnenvallen. Dat meldden anonieme bronnen aan persbureau Bloomberg. Een functie voor onderhoud op afstand kan ook gebruikt worden als kill switch.

ASML is al meer dan een jaar speelbal in een geopolitiek conflict. Het concern wordt geconfronteerd met allerlei exportbeperkingen van chiptechnologie richting China. Zo moet worden voorkomen dat China aan de haal gaat met hoogwaardige chiptechnologie en het moeilijker maken om de meest geavanceerde chips te gebruiken voor de productie van militair materieel.

Stilte voor de storm

Veel beursindices schommelen rond recordstanden, maar van een hosannastemming is geen sprake. De 'paniekbarometer' VIX - een graadmeter voor volatiliteit - is inmiddels naar de 12 gezakt en dat duidt op rust.



Volgens Martin Crum zou het weleens stilte voor de storm kunnen zijn, althans als we kijken naar het gedrag van professionele beleggers. Wat er precies aan de hand is en hoe u zich kunt indekken tegen een mogelijke marktcorrectie leest u in dit artikel.

Wall Street aarzelend uit de startblokken

De indices op Wall Street schommelen rond het vorige slot. De uitlating van Fed-bestuurder Christopher Waller dat er meer meevallende inflatiecijfers moeten komen voordat de Fed peinst over een renteverlaging, deed het sentiment ook geen goed.

Twee bedrijven kwamen met cijfers en die vinden geen warm onthaal. De resultaten van warenhuisketen Macy's waren beter dan verwacht en de outlook ging omhoog. Woonwinkel- en doe-het-zelfketen Lowe's zag de winst en omzet dalen, maar overtrof wel de marktverwachtingen. De koers van Macy's staat 0,6% hoger, maar Lowe's verliest 3,2%. Zoom Video Communications kwam gisteravond al door met cijfers en gaat daar lekker op (+0,5%).

De brede markt

De AEX sloot 0,4% lager. Daarmee lopen we aardig in de pas met de rest van Europa.

De CBOE VIX-index (graadmeter van volatiliteit) loopt iets op, maar staat nog steeds laag op 12,14.

Wall Street heeft moeite richting te bepalen. De drie indices schommelen rond het vorige slot. Het kan niet altijd feest zijn, moet u maar denken.

De lange rentes dalen licht. De Amerikaanse tienjaarsrente staat 2 basispunten lager op 4,41% en de Nederlandse doet 2,786%.

De euro noteert 1,0854 ten opzichte van de dollar.

De goudprijs daalt met 0,2% naar $2.420 per troy ounce.

De bitcoin flirt met de $70.000-grens en staat 0,5% in de plus.

De olieprijzen dalen fors: met 1,4%. Een vat WTI kost nu $78,14 en een vat Brent-olie uit de Noordzee $82,41.

Verder op het Damrak

Hier de grootste stijgers en dalers, waarbij Alfen iedereen voor zich moet dulden.

Het aandeel Fagron ging vandaag ex €0,30 dividend. Hiervoor gecorrigeerd is de koers gestegen.

ging vandaag ex €0,30 dividend. Hiervoor gecorrigeerd is de koers gestegen. De koers van Euronext daalde met 2,2% (ofwel €1,95), maar het aandeel ging ex €2,48 dividend. Hiervoor gecorrigeerd is de koers gestegen. Dat heeft waarschijnlijk als reden dat het werd getrakteerd op een koersdoel- èn adviesverhoging van BNP Paribas.

daalde met 2,2% (ofwel €1,95), maar het aandeel ging ex €2,48 dividend. Hiervoor gecorrigeerd is de koers gestegen. Dat heeft waarschijnlijk als reden dat het werd getrakteerd op een koersdoel- èn adviesverhoging van BNP Paribas. Aperam is door Morgan Stanley op de kooplijst gezet, maar de koers daalde met 0,9%.

is door Morgan Stanley op de kooplijst gezet, maar de koers daalde met 0,9%. De koers van Onward Medical liep op met 5,3% na de publicatie van een onderzoek in een gerenommeerd wetenschappelijk tijdschrift over de ruggenmerksimulator bij mensen met een dwarslaesie.

liep op met 5,3% na de publicatie van een onderzoek in een gerenommeerd wetenschappelijk tijdschrift over de ruggenmerksimulator bij mensen met een dwarslaesie. Aalberts eindigde 0,2% lager aan de vooravond van de cijferpublicatie.

Adviezen

De eerste koersdoelverlaging voor Alfen is binnen. Aperam wordt op de kooplijst gezet en Umicore er juist vanaf gehaald. En BNP Paribas is iets positiever over Euronext.

Alfen: naar €46 van €66 en houden - Degroof Petercam

Aperam: naar €32 van €30 en houdadvies vervangen door koopadvies - Morgan Stanley

Euronext: naar €88 van €83 en verkoopadvies maakt plaats voor houdadvies - BNP Paribas

Umicore: naar €22 van €38 en koopadvies vervangen door houdadvies - Citi Research

Agenda: Nvidia, Fed-notulen en bitcoinpizzadag



Morgen wordt de drukste dag van de week. Voor huizenbezitters is de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen interessant. In maart waren de prijzen fors opgelopen. Heeft die stijging doorgezet?

Voor beleggers tellen vooral de kwartaalcijfers van Aalberts (voorbeurs) en techgigant Nvidia (na sluiting van Wall Street). De verwachtingen voor Nvidia zijn hooggespannen. Hierdoor is goed waarschijnlijk niet goed genoeg: als het bedrijf slechts voldoet aan de marktverwachtingen, is de kans groot dat de koers keldert. Ook IEX-analist Ivo Breukink heeft een vooruitblik op de cijfers gemaakt. Deze vindt u hier

Belangstelling is er ook voor de notulen van de laatste vergadering van de Federal Reserve, toen de rente een pas op de plaats maakte. Beleggers zullen zoals gebruikelijk op zoek gaan naar hints over het moment waarop de rente voor het eerst omlaag kan. Volgens de financiële markten ligt september het meest voor de hand.

Hier kunt u alle informatie over het vorige rentebesluit en de toelichting hierop nog eens rustig nalezen. Afgelopen week was Fed-voorzitter Jerome Powell in Nederland. Daar benadrukte hij toen nogmaals dat het zaak is het huidige restrictieve beleid zijn werk te laten doen om de inflatie naar de gewenste 2% te krijgen. Een renteverhóging acht hij nog altijd niet waarschijnlijk. De belangrijkste bevindingen van dit bliksembezoek vindt u hier.

Verder is het Bitcoinpizzadag: dan staan we stil bij het eerste moment dat voor het eerst een transactie met bitcoin in de reële economie werd gedaan, 14 jaar geleden. Ene Laszlo Hanyecz kocht twee pizza's voor 10.000 bitcoin. Als hij de munten had bewaard in zijn wallet, was zijn tegoed $698.990.000 waard geweest. Dat waren dus twee heel dure pizza's.

Hierbij de volledige agenda van morgen:

07:00 uur: Aalberts Q1-cijfers

07:00 uur: Prijzen bestaande koopwoningen april (NL)

08:00 uur: Consumenten- en producentenprijzen april (VK)

09:00 uur: Heijmans - beleggersdag

13:00 uur: Hypotheekaanvragen - wekelijks (VS)

16:00 uur: Bestaande woningverkopen april (VS)

16:30 uur: Olievoorraden - wekelijks (VS)

20:00 uur: Federal Reserve notulen (VS)

22:00 uur: Nvidia Q1-cijfers

22:00 uur: Snowflake Q1-cijfers

U bent weer bijgepraat. Ik wens u een fijne avond toe!