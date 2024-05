Jaarvergadering Pharming akkoord met alle agendapunten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De jaarvergadering van Pharming is dinsdag akkoord gegaan met alle agendapunten. Dit meldde de farmaceut uit Leiden na afloop van de bijeenkomst. De aandeelhouders gaven onder meer goedkeuring voor de herbenoeming van Barbara Yanni en Mark Pykett als niet-uitvoerend bestuurders voor een periode van vier jaar. Daarnaast werden de voorstellen voor de goedkeuring van het geactualiseerde beloningsbeleid voor leden van de raad van bestuur en de machtiging voor de raad van bestuur tot uitgifte van aandelen of opties en de inkoop van aandelen goedgekeurd door de aandeelhouders, zei Pharming. Bron: ABM Financial News

