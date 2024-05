Europese beurzen sluiten lager Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn dinsdag lager gesloten in een afwachtende markt, die zoekt naar richting met behulp van vergadernotulen van de Fed en resultaten van AI-kampioen Nvidia woensdag. De brede STOXX Europe 600 index sloot 0,2 procent lager op 522,95 punten. De Duitse DAX daalde ook 0,2 procent naar 18.726,76 punten. De Franse CAC 40 verloor 0,7 procent tot 8.141,46 punten. De Britse FTSE sloot 0,1 procent lager op 8.416,45 punten. De markt richt zich op de publicatie van de notulen van de Fed woensdagavond, volgens IG, omdat die notulen de belegger wijzer kunnen maken over wanneer de centrale bank rente denkt te verlagen. Fed-bestuurder Waller zei dinsdag dat de Fed meer inflatiedata nodig heeft. Een ander aandachtspunt zijn de cijfers van Nvidia, woensdag nabeurs. De verwachtingen zijn zo hooggespannen dat een teleurstelling bijna onvermijdelijk is, waarschuwden experts van ING. Analisten op Wall Street hebben hun koersdoelen voor de S&P500 dit jaar bijgesteld nu de aandelenkoersen onverwacht nieuwe records hebben neergezet. Ook retailers Lowe's, Macy's en Urban Outfitters, die met resultaten naar buiten komen, hebben de aandacht als barometers voor de consumentenbestedingen in de Verenigde Staten. Olie werd dinsdag goedkoper. Een juli-future West Texas Intermediate noteerde 0,5 procent in het rood op 78,78 dollar, terwijl voor een juli-future Brent 83,14 dollar werd betaald, een daling van eveneens 0,7 procent. De euro/dollar noteerde weinig veranderd op 1,0859. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er 1,0862 op de borden. Bedrijfsnieuws Er waren weinig sterke stijgers op de Europese beurzen dinsdag. Duidelijke dalers waren onder andere de makers van luxe producten LVMH en Pernod Ricard en autofabrikanten Renault en Stellantis. Ook halfgeleiderbedrijf STMicroelectronics verloor terrein in Parijs en sloot 2,6 procent lager, evenals Infineon in Frankfurt, dat ruim 3 procent verloor. In Amsterdam deed betaaltechneut Adyen een stap terug van 2,4 procent. ASML daalde 1,3 procent. De Nederlandse chipmachinefabrikant en het Taiwanese TSMC, een van de grootste chipproducenten ter wereld, hebben manieren om de meest geavanceerde chipmachines uit te schakelen als China Taiwan zou binnenvallen, meldde persbureau Bloomberg dinsdag. Volgens Berenberg kunnen Europese defensiespecialisten zoals Rheinmetall, Leonardo en Thales profiteren van een overwinning van Donald Trump bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Trump zal waarschijnlijk de steun aan Oekraïne terugschroeven en Europa zo dwingen om meer uit te geven aan defensie. Europa zit nu op 74 miljard euro aan steun, de VS op 91 miljard dollar. Rheinmetall sloot dinsdag toch 0,8 procent lager. Thales sloot 0,8 procent hoger maar Leonardo leverde 0,9 procent in. Generali maakte solide kwartaalcijfers openbaar die ook zicht geven op herstel bij de levensverzekeringen. De nettowinst kwam uit op 1,12 miljard euro, tegen een verwachting van 979 miljoen euro. De koers zakte toch 1,6 procent. De Engels-Zweedse farmaciereus AstraZeneca mikt op een omzet van 80 miljard dollar in 2030, meldde het bedrijf. Het aandeel steeg 2,2 procent. De Britse sectorgenoot GSK meldde goede resultaten van een astmamedicijn. Het aandeel daalde toch 1,1 procent. Kingfisher deed het over het eerste kwartaal iets beter dan verwacht, ondersteund door gunstige kalendereffecten. De koers steeg 0,1 procent. Citi Research verlaagde het advies voor het Belgische Umicore van Kopen naar Houden en het koersdoel van 40,00 naar 22,00 euro na het verrassende vertrek van de CEO en de strategiedirecteur vorige week. "Dit suggereert dat de board niet langer gelooft in de strategie. Wat de toekomst brengt, voelde nog nooit zo onzeker", aldus de analisten van Citi. Het aandeel Umicore, vorige week al goed de klos, verloor 2,9 procent. Tussenstanden Wall Street De Amerikaanse beurzen stonden dinsdagavond licht hoger. De S&P500-index steeg 0,1 procent. Bron: ABM Financial News

