Slotcall 7 juni 2023: AEX sluit nipt lager

De term AI prominent in persbericht = koers omhoog.

Helaas, die vlieger gaat ook niet meer op. Het beste Europese fonds dit jaar, krijgt vandaag een flinke tik op de vingers. Besi komt van maar liefst twee all time highs af: koers én waardering. Dit plaatje loopt tot en met gisteren en tegen 35 keer de verwachte winst is de chipper zelfs na vandaag duurder dan ASML (32 keer).



De trigger voor de daling is de beleggersdag van gisteren, hier vindt u de hele presentatie. Besi zegt er zelfs niks over, maar analisten halen er uit dat de verwachtingen van het bedrijf voor dit kwartaal niet zijn veranderd ten opzichte van de Q1-cijfers. Dat beperkt op papier al de upside voor de koers van het aandeel.

Veel belangrijker is echter dat het bedrijf denkt dat pas vanaf 2027 haar nieuwe technologie hybrid bonding echt gaat lopen in plaats van 2025. En dit is nu net de grote fantasie in het aandeel. Met een koers - boven €100 zelfs - meer dan priced for perfection is dan een daling als vandaag niet gek bij deze volatiele chipper.

Misschien valt die zelfs wel mee. U hebt Besi vaak genoeg nog harder zien dalen zónder nieuws. Aard van het beesie.



Uitstel is nog geen afstel, maar uitstellen begint wel trend te worden dit jaar in chipland. Gisteren schoof TSMC ook al een aantal verwachtingen en investeringen door. Voor de zoveelste keer. Daar reageerde de markt niet negatief op, maar het is niet leuk om te horen en misschien een tegenvaller na die whopping (AI) cijfers van Nvidia.

Intussen rent iedereen op de beurs nog wel in de technologie-aandelen én fondsen, trackers en ETF's. Rennen? Vliegen!



Bij de Nasdaq 100 (oranje) is nog niets aan de hand, maar de SOX (semiconductors) zou kunnen uittoppen. Het is te vroeg voor conclusies, maar we kunnen nog wel even verder kijken.



Besi zit niet in de SOX, maar Nvidia (de snelste stijger van allemaal) wel, het ook snoeihard gestegen AMD ook en alle drie tonen ze misschien vermoeidheid. En wat hard omhoog kan, kan ook heel hard omlaag.



Maar goed, Mr. Market heeft een eigen willetje en kunt ook gewoon door beuken. Cathie doet het ook - en hoe. Risk is her middle name.

"Hoi Cathie, nog iets gekocht?"

"Zeker en zoals altijd weer op de dip"

"Laat ons niet langer in spanning, wat is het?"#Coinbasehttps://t.co/Zd7IdKOzJJ — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) June 7, 2023



Onder meer al dat uitstellen bij chippers, Little Tech dat het in tegenstelling tot Big Tech veel moeilijker heeft en vooral al die matige economische data wijzen ook nog op iets anders: recessie.

Nee, Nederland zit al in een #recessie



Daar durf ik mn aandelen #JustEatTakeaway wel op te zetten ??



Officiële definitie recessie is namelijk twee kwartalen op rij krimp. Q1 gaf al een min en de economische data is sindsdien verder verslechtert https://t.co/D4Q9UM2J1g pic.twitter.com/yXnYjURkXI — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) June 7, 2023



Nu gaat het hier maar om ons bescheiden landje, maar let nu even goed op. De Amerikaanse recessie wordt verwacht precies een jaar na oktober 2022, wat nu nog de bodem in de markt is. Is de markt te vroeg, of is de recessie te laat? De economie moet wellicht niet te lang haperen en AI moet momentum houden.

Anders zou het hooggeprijsde tech wel eens kwetsbaar kunnen zijn voor een pak rammel, zeker na die enorme rally sinds vooral deze winter.

#DowJones staat 16,9% boven bodem uit oktober, #SP500 19,8% en #Nasdaq100 36,2%!

Bij +20% is er officieus bullmarket

Bloomberg consensus rekent (pas) in H2 op VS recessie, ofwel beurs loopt erg vooruit, of te hard



Ook leuk plaatje voor wie denkt dat vroeger alles beter was pic.twitter.com/Xqw3lZXHZy — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) June 7, 2023



Vastned of Wereldhave?

Hoogste tijd om naar de fondsen updates van onze huisanalisten te kijken en Peter Schutte speelt Vastned en Wereldhave tegen elkaar uit. Citaat:

Dat de strategie van Wereldhave succesvoller is, blijkt uit het feit dat het totale rendement op de full service-centra vorig jaar 6,4% bedroeg, tegen 4,9% voor de overige centra.



Op de overige centra vond een kleine afwaardering plaats van 0,2% op de boekwaarde, terwijl de full service-centra zelfs 0,8% duurder in de boeken konden worden gezet.



Vastned moest vorig jaar 1,2% op de waarde van zijn panden afschrijven. Ook dat percentage viel mee. Dat kwam doordat huurindexatie de gestegen marktrente, waartegen de huurstroom verdisconteerd wordt, grotendeels compenseerde.



Huren op nieuwe contracten liggen bij Wereldhave weer boven de oude huren. Vastned moest vorig jaar daarentegen flink toegeven doordat enkele dure contracten heronderhandeld moesten worden.

Het is overigens niet verplicht om te kiezen uit die twee. U kunt ook nog wat anders kopen. De lange grafiek is onverbiddelijk. Peter kijkt vandaag ook naar het Belgische waterbedrijf Ekopak.



Avantium (en het E-woord)

Martin Crum duikt flink in Avantium en volgens hem is een emissie onvermijdelijk. Hier een gedeelte van zijn vele reken- en argumentatiewerk:

Dat leidt ertoe dat de vrije kasstroom voor dit jaar volgens onze berekeningen rond de €100 miljoen negatief zal zijn. Voor 2024 wordt eveneens een negatieve vrije kasstroom verwacht: volgens onze eigen berekeningen €45 miljoen, de Bloomberg-consensus komt uit op €38 miljoen.



Een en ander maakt duidelijk dat Avantium linksom of rechtsom extra kapitaal nodig heeft. Dat zou theoretisch met nog meer schulden kunnen - een banklening of een convertible bijvoorbeeld - maar als dat al lukt, zal daar in de vorm van hoge rente een fors prijskaartje aan hangen.



Versterking van het eigen vermogen verdient de sterke voorkeur boven het aangaan van nog meer schulden. En dat betekent dat beleggers rekening moeten houden met nog een verwaterende emissie, vermoedelijk na de zomer.



Avantium zelf erkent overigens ook de noodzaak van een verdere versterking van zijn financiële positie. Temeer daar het concern pas "een significante groei van zijn inkomsten over enkele jaren" verwacht.



Nog één ding, hebt u ook het verkeerde beroep gekozen? Sjonge jonge... U kunt Trafigura de schuld geven, maar ook de (EU) overheden die zo'n potje hebben gemaakt van energiebeleid, dat die traders zoveel kúnnen verdienen.

Trafigura Group paid $3 billion to its top traders and executives as the commodity trading giant notched up a fresh record profit in the six months to March https://t.co/s4rMz7N5t7 — Bloomberg Markets (@markets) June 7, 2023



Brede markt

De brede aandelenmarkt mag u vergeten, olie ligt wel lekker en de dollar levert iets in tot boven 1,07. Verder neemt u dit plaatje, geklokt op het Amsterdamse slot, ter kennisgeving aan.



Het wonder dat bitcoin heet? U ziet het aan het plaatje, het was rond 1 december dat het grote publiek ontdekte wie Sam Bankman-Friet van FTX was. Welke crypto partij is er sindsdien niet aan een of meerdere spitten geregen? En nu zijn dan grootmachten Binance en Coinbase aan de beurt, als het aan de SEC ligt.

Wat er ook gebeurt, de koers is niet stuk. Misschien leuke om een boude stelling te geven: dit is hét bewijs dat bitcoin een geloof is. Geen slecht verhaal kan de kudde doen besluiten afscheid te nemen. En dat is misschien best bijzonder in een tijd waarin ethiek, ESG en de rest althans in naam zo belangrijk is.



De rentes dan en die lopen zowaar sinds vanmiddag.



Met volgende week een Fed- en ECB-rentebesluit kijken we dan als eerste hier en verhip, de markt begint toch weer te twijfelen? Toch wel een kwartje er bij? Opletten op de headlines, het is mogelijk dat de komende dagen Fed functionarissen marktmassagecorvée krijgen. Een ECB kwartje is een hamerstuk.



Beursplein 5

Het s weer schrapen met de bankenadviezen, maar er zijn wel koersdoelverhogingen voor Aegon en Prosus.



Verder nog iets? Financials slecht, heel veel meer grote gemene delers zijn er niet af te lezen. Het is een ratjetoe, echter zonder grote winnaars, maar wel weer een paar flinke dalers. En die komen u bekend voor.

Adyen ligt goed en wordt nu technisch interessant

ASMI is bijna net zo hard gestegen als Besi, maar houdt wel de voeten droog. Is ook beduidend minder duur

ArcelorMittal heeft nog nooit zo goed gelegen met een recessie in de sterren geschreven

Bij Philips ebt het momentum wat weg

Zakt DSM-Firmenich onder €100 of niet?

Aan de koers te zien is de aandeelhoudersvergadering Air France-KLM goed verlopen

Just Eat Takeway: hoeveel moeten er nog komen, hoeveel moeten er nog gaan, maar het slot valt nog mee

Alfen is intussen bijna gehalveerd vanaf de all time high

Nieuwe Allfunds is ook al zo'n volatiel fondsje

Ebusco en CM.com hebben zowaar een keer de geest, maar notoire AScX bewegers Pharming, Fastned en Azerion leveren flink in

OK, om de zaak af te ronden: uw mening is duidelijk en ook hier komt Mark er weer mee weg :-)

De slotkoersen nog. Fijne avond.