Het is Besi en de rest voorbeurs, feniks bitcoin en nu de koersen nog

De AEX indicatie is poldervlak nadat er gisteren op de Big Board ook al niets gebeurde

Europese futures openen blanco

De Amerikaanse staan blanco

In Azië gebeurt ook niet veel, ondanks hele slechte Chinese exportcijfers over mei (-7,5%, -0,4% verwacht). De Nikkei 225 staat wel -1,6% en de Hang Seng +1,0%.

Alibaba +2,7%

Tencent +2,0%

TSMC +1,4%

Samsung -2,8%

Hynix -0,4%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) zakt steeds verder weg, -5,2% op 13,9 en de BofA MOVE Index (obligaties) staat -3,9% op 114,4

De dollar stijgt 0,1% naar 1,0685

Goud ligt vlak, olie zakt 0,5% en crypto moet u gewoon even zien. Bitcoin is niet stuk te krijgen, ondanks álles en dat is intussen heel erg veel:



Zie ook die MOVE Index, de rentes komen meer en meer tot rust.



En dan Besi, het is het beste Europese fonds dit jaar (een van de slechtste kent u trouwens ook)...

De ene beurslieveling staat op nummer 1 van de 600 bedrijven in de STOXX index.

Een oude liefde staat bij de losers. pic.twitter.com/yRc6Oe9XQ6 — Corné van Zeijl (@beursanalist) June 6, 2023



... maar wat was dat gisteren?



Wellicht roept u nu voorkennis, want gisteren was er die beleggersdag van Besi. Overdag was er echter geen nieuws en pas nabeurs publiceerde het bedrijf zijn presentatie. De hoofdlijnen en vink, meteen in de eerste regel al de term generative AI:



De financiën, ofwel Besi handhaaft de verwachtingen zoals ze die bij haar Q1-cijfers af gaf. Is het allemaal goed genoeg, bent u misschien geneigd te denken met die rare koers van gisteren. Hard gestegen en priced for perfection: dan moet altijd alles kloppen.



Besi is niet de enige chipper die van zich laat horen, gisteren was er ook al een zuinig TSMC. De markten trekken nog niet aan. Punt. Dit is Bloomberg, hier leest u het in het Nederlands.



De bron:

TSMC Expects Capex Closer to $32 Billion, Lower End of Range https://t.co/fFRVawfxLJ — Bloomberg Technology (@technology) June 6, 2023



Dan maken we van deze morning call maar meteen een tech & chips special van. Oogt de Nasdaq 100 niet een tikje vermoeid?



Over boosdoeners gesproken, klik op het plaatje voor de bron:



De SOX semiconductor Index moet even bijkomen van het Nvidia-geweld. Zeg het maar, krijgt iedereen nog een kans die meent dat hij of zij de boot heeft gemist?



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:07 AEX vermoedelijk licht hoger van start

08:06 Duitse industrie laat lichte stijging zien

07:21 NX Filtration verlengt samenwerking met Aqualia

07:07 Europese beurzen openen naar verwachting hoger

06:58 Chinese export in mei stevig onderuit

06:56 Nederlander spendeert iets meer

06:51 Beursagenda: macro-economisch

06:50 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

06:50 Beursagenda: buitenlandse fondsen

00:03 'TSMC blijft investeren, maar wel aan onderkant bandbreedte'

06 jun Beursupdate: AEX op Wall Street

06 jun Wall Street sluit licht hoger

06 jun UMG geeft obligatie uit

06 jun Beursblik: Besi handhaaft doelstellingen

06 jun Olieprijs daalt

06 jun Wall Street verdeeld

06 jun Europese beurzen sluiten licht hoger

06 jun Slotcall: Verlies AEX beperkt door eindsprint, Coinbase op de grill

De AFM meldt deze shorts:



Nog maar een keer dan...



De agenda:

00:00 Air France-KLM - Jaarvergadering



04:00 Handelsbalans - Mei (Chi)

06:30 Consumptie huishoudens - April (NL)

08:00 Industriële productie - April (Dld)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Handelsbalans - April (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

21:00 Consumentenkrediet - April (VS)

En dan nog even dit

Bla bla bla, er gebeurde gewoon n.i.k.s. gisteren. Klaar.

Stocks on Wall Street closed up as investors awaited inflation data and the Federal Reserve's policy meet next week. More here: https://t.co/50PJqH0X7C pic.twitter.com/aCuRNRnhBy — Reuters Business (@ReutersBiz) June 7, 2023



Als China niest?

Chinese exports fall for the first time in three months in May, adding to risks in the world’s second-largest economy as global demand weakens https://t.co/jQsvv1NR98 pic.twitter.com/DGMzmQBjWs — Bloomberg Markets (@markets) June 7, 2023



De fantasie van een Bloomberg redacteur. Apple is trouwens $2,82 biljoen waard. Disney $168,40 miljard.

Would Apple buy Disney?



That subject has received some fresh attention…



…after the unveiling of Vision Pro.



Here’s more on the story… ?? pic.twitter.com/YADxRq3V1X — Jon Erlichman (@JonErlichman) June 6, 2023



China produceert ze veel en veel goedkoper dan het Westen:

BYD, already China’s biggest car brand, has quickly expanded its EV sales in Asia, Europe and Latin America https://t.co/nq0bvQVc0s via @BW — Bloomberg Markets (@markets) June 7, 2023



Wie ook goedkoper zijn? Chinese aandelen.

One of China’s most popular stock bets of the past year is unraveling fast, with Pinduoduo now drawing short sellers https://t.co/ugDam7WdZz — Bloomberg Markets (@markets) June 7, 2023



Toch +6,8% gisteren aan de Nasdaq. Het fonds heeft geen notering in Hong Kong.

One of China’s most popular stock bets of the past year is unraveling fast, with Pinduoduo now drawing short sellers https://t.co/ugDam7WdZz — Bloomberg Markets (@markets) June 7, 2023



Deze winter, of eerder?

Het verloop van de recessie in de US volgens DB en volgende consensus. pic.twitter.com/XlCrwsDV9E — Corné van Zeijl (@beursanalist) June 6, 2023



Coinbase -12,1% gisteren, valt mee? Misschien, maar het fonds staat wel 85% ofzo onder de top.

The US Securities and Exchange Commission sued cryptocurrency platform Coinbase on Tuesday, the second lawsuit in two days against a major crypto exchange, in a dramatic escalation of a crackdown on the industry. More here: https://t.co/fZRDaFyIJE pic.twitter.com/auLZ2l3rMX — Reuters Business (@ReutersBiz) June 7, 2023



Zo communiceerde de SEC dit gisteren zelf, hodl my beer!

Today we charged Coinbase, Inc. with operating its crypto asset trading platform as an unregistered national securities exchange, broker, and clearing agency and for failing to register the offer and sale of its crypto asset staking-as-a-service program.https://t.co/XPG2gDkxtV pic.twitter.com/hCdVMw8B2v — U.S. Securities and Exchange Commission (@SECGov) June 6, 2023



Oh jee, Kim ook al:

Kim Kardashian failed to persuade a judge to throw out a lawsuit in which she’s accused of scamming investors with a cryptocurrency called EthereumMax https://t.co/2yHOFY7eu8 — Bloomberg Markets (@markets) June 7, 2023



Kijk aan:



Heel grappig, maar was dat ook niet zo bij die eerste iPhone van $499? Vond iedereen ook véél te duur.

Met de nieuwe Apple Vision Pro-bril kan je vanuit de hoogte neerkijken op iedereen die hem niet kan betalen https://t.co/T5RDRxGS2G — De Speld (@DeSpeld) June 6, 2023



Veel plezier en succes vandaag.