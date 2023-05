Weer bar weinig richting en weer vele zorgen voorbeurs

De AEX indicatie is +0,2% en dat is best zinderend voor mei 2023-begrippen. Want we doen het de hele week al met plus of min 0,1% op dit uur.

Wall Street sloot gisteren net lager, maar technologie steeg wel. We doen het met de cijfers van Sif en ex-dividenden waaronder Wolters Kluwer. Wall Street focust op schuldenplafond en de bankencrisis en Elon Musk doet weer van zich spreken. De agenda is niet leeg, maar heeft geen koersimpact en het cijferseizoen is wel zo'n beetje over.

Europese futures doen 0,2% à 0,3% hoger

De Amerikaanse houden het op +0,1% à +0,2%

In Azië staan de meeste markten lager, maar overal staat een nul voor de komma

Alibaba +1,8%

Tencent +0,5%

TSMC -0,6%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) staat -0,1% op 16,9 en de BofA MOVE Index (obligaties) doet +21,% op 128,1

De dollar zakt nu 0,1% naar 1,0922, maar is deze week wel iets van een centje aangetrokken

Goud zakt 0,3%, olie verliest een procent en crypto noteert ook ruim een procent lager. Bitcoin noteert net onder $27K

De rentes nog, wat valt er van te zeggen?



Dit is trouwens de Amerikaanse tienjaars. Is een zijwaartse downtrend een goede omschrijving?



Zo ja, dan laat de Bund weer een zijwaartse uptrend zien.



En daar staan we dan weer op en rond 750 puntem. De markt is echt richtingloos. Is ze echter ook niet sterk tegelijk met die enorme Wall of Worry? Recessiedreiging, bankencrisis, winsten, waarderingen, inflatie, energie, supply chain, geopolitiek, schuldenplafond, roemloze uitschakeling Eurosongfestival en wat al niet meer.

In het verleden ging de markt nog wel een tientallen procenten omlaag op zulke fratsen, zeker een (winst)recessie. Zo is en blijft beleggen altijd moeilijk. Zelf heb ik cash om te beleggen, maar ik heb geen echt goede ideeën en daarom doe ik maar niks. Klinkt veilig, maar ook dat kan achteraf weer dom blijken.



Sif boekt meer winst en handhaaft outlook, duidelijk. Vreemde puntjes bij die high lights, trouwens. Zijn we niet zo gewend. Couleur locale. Ach ja, windhandel hé? :-)



Intussen zijn de prijzen van de auto's van Tesla (+2,1%) volatieler dan de koers.



Het grote nieuws is dat deze dame de nieuwe CEO van Twitter is:

Breaking: NBCUniversal’s Linda Yaccarino is in talks to become Twitter's CEO https://t.co/Od7p5v2xpw — The Wall Street Journal (@WSJ) May 11, 2023



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:20 Fors hoger bedrijfsresultaat Allianz

08:10 Britse economie groeit licht

08:02 AEX start handelsdag vermoedelijk in het groen

07:37 Sif ziet winstgevendheid aantrekken

07:21 Heijmans aan de slag voor Vitens

07:01 Europese beurzen openen naar verwachting hoger

06:58 Meer faillissementen in april

06:54 Beursagenda: macro-economisch

06:53 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:52 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

11 mei Musk: nieuwe CEO Twitter aangenomen

11 mei Beursupdate: AEX op Wall Street

11 mei Disney onderuit op overwegend rood Wall Street

11 mei Olieprijs daalt

11 mei Wall Street koerst lager

11 mei Jaarvergadering Universal Music stemt in met bonus topman

11 mei Europese beurzen sluiten verdeeld

11 mei Roodmicrotec test circuits voor Svenska Grindmatriser

11 mei Slotcall: ING sterspeler op drukke cijferdag, Pharming tegen het canvas

De AFM meldt deze shorts:



Alfen dat gisteren voor de broek kreeg voor die beleggersdag:



De agenda:

07:00 Sif - Cijfers eerste kwartaal en jaarvergadering

09:00 Beter Bed - Ex-dividend

09:00 Wolters Kluwer - Ex-dividend

00:00 Arcadis - Jaarvergadering



07:00 Allianz - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

07:00 Société Générale - Cijfers eerste kwartaal (Fra)



06:30 Faillissementen - April (NL)

08:00 Economische groei - Eerste kwartaal vlpg (VK)

08:00 Handelsbalans - Maart (VK)

08:00 Industriële productie - Maart (VK)

08:45 Inflatie - April def. (Fra)

09:00 Inflatie - April def. (Spa)

14:30 Importprijzen - April (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen Michigan - Mei vlpg (VS)

En dan nog even dit

Technologie steeg wel nipt:

WATCH: The Dow and the S&P 500 fell on Thursday, pressured by a drop in Disney shares after the company reported a fall in subscriber growth, while PacWest's latest woes sparked another rout in the regional banking sector https://t.co/eraFuKZcRR $DIS $PACW pic.twitter.com/1Nbrhe3NWY — Reuters Business (@ReutersBiz) May 12, 2023



De hele Bloomberg Markets timeline staat vol met snippits van een interview met Mr. Wall Street, CEO Jamie Dimon van JPMorgan Chase. CNBC dicht zelfs de marktdaling van gisteren aan hem toe.

ICYMI: "The debt ceiling is potentially catastrophic," JPMorgan CEO Jamie Dimon tells @flacqua https://t.co/8tFF1I43u2 pic.twitter.com/km2uV8HNsZ — Bloomberg Markets (@markets) May 11, 2023



Nog eentje:

ICYMI: "I would take a mild recession happily now. I am far more concerned about geopolitics"



JPMorgan CEO Jamie Dimon tells @flacqua he's more worried about external factors than the strength of the US economy https://t.co/HYGGf3B3uN pic.twitter.com/mbf9uupHye — Bloomberg Markets (@markets) May 12, 2023



Wie profiteren hiervan?

WATCH: The Biden administration has proposed a crackdown on power plant carbon emissions. The Environmental Protection Agency projects the plan would cut carbon emissions from coal plants and new gas plants by 617 million tonnes between 2028 and 2042 https://t.co/Y0XRSx7k8W pic.twitter.com/OtePkbeMY9 — Reuters Business (@ReutersBiz) May 12, 2023



Huh?!

BlackRock and funds managed by Dutch pension firms were net buyers of Colombian local debt last month https://t.co/aUMc37lOOH — Bloomberg Markets (@markets) May 11, 2023



Altijd leuk:

We got an exclusive tour inside Taiwanese chipmaking giant TSMC's $12 billion fabrication plant outside Phoenix, Arizona. Watch the full video here: https://t.co/00keVTD4ZP pic.twitter.com/vypUQgysrt — CNBC (@CNBC) May 12, 2023



Dan nog even dit, McDonald's op de nuchtere maag... Wie nog meer? Koop anders het aandeel, een Dividend Aristocrat, als fondsmanagers zo graag daar hun geld weggooien. Je kan ook brood van huis meenemen, Warren. Weet je wel wat dát op lange termijn oplevert? :-)

Warren Buffett drives 5-minutes to work every day. There is a McDonald’s on the way.



He eats a breakfast McMuffin based on if markets are up (Bacon) or down (Sausage). pic.twitter.com/OZfvgCyQU9 — Trung Phan (@TrungTPhan) May 11, 2023

Veel plezier en succes vandaag.