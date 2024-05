Galapagos kondigt samenwerking aan met Blood Centers of America Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Galapagos is een strategische samenwerking aangegaan met Blood Centers of America (BCA) om het gedecentraliseerde CAR-T productienetwerk van Galapagos in de VS versneld op te schalen. Dit maakte het biotechbedrijf in een persbericht bekend. Onder de voorwaarden van de samenwerkingsovereenkomst biedt BCA toegang tot haar uitgebreide netwerk van meer dan 50 bloedcentra in 43 staten voor Galapagos’ klinische CAR-T programma in hemato-oncologie. De overeenkomst is een aanvulling op bestaande samenwerkingen tussen Galapagos en Landmark Bio en Thermo Fisher Scientific. Galapagos zal gebruik maken van het netwerk van BCA om de technologieoverdracht naar meerdere sites tegelijk te initiëren voor de gedecentraliseerde productie van haar CAR-T productkandidaten, terwijl het ook toegang krijgt tot de aferesecapaciteit op BCA-sites wanneer dat nodig is. "Bovendien zal BCA een cruciale coördinerende rol spelen door de initiatie en onboarding van de sites te ondersteunen om de activiteiten van Galapagos te versnellen en een consistente kwaliteit te garanderen", aldus het biotechbedrijf. Financiële details werden niet gedeeld. Bron: ABM Financial News

