Beursblik: Aegon verrast met nieuwe aandeleninkoop

Beeld: Aegon

(ABM FN-Dow Jones) Aegon verraste donderdag met de aankondiging van een nieuwe aandeleninkoop ter waarde van 200 miljoen euro, terwijl de onderliggende resultaten solide waren in het eerste kwartaal. Dat stelde ING in een reactie op de kwartaalupdate van de verzekeraar. De hoeveelheid operationeel gegenereerd kapitaal was met 256 miljoen euro een tikje lager dan de consensusverwachting van 260 miljoen euro, wat ING overigens zelf ook had voorzien, door seizoensmatige bijzondere posten. Als die worden uitgefilterd, is het cijfer echter 280 miljoen euro, wat meer is dan het gemiddelde per kwartaal van 270 miljoen euro, becijferde analist Jason Kalamboussis. De vrije kasstroom van Aegon was lager dan verwacht, maar dat is voor dit afwijkende kwartaal niet zo problematisch, meent de analist. De kapitaalbuffer bleef zeer sterk en de contanten in de holding kwamen overeen met de verwachting, stelde ING verder. Na de aandeleninkoop van 200 miljoen euro blijft er nog 1,7 miljard euro in de holding, wat ruimte biedt voor meer aandeleninkopen na afloop van het boekjaar. De eerder dan verwachte aankondiging van een nieuw aandeleninkoopprogramma roept wel een vraag op bij Kalamboussis: zou de aandeleninkoop er op kunnen wijzen dat Aegon voorlopig niet van plan is om zijn belang van 29,9 procent in ASR af te bouwen? Dat belang werd verworven door de verkoop van Aegon Nederland aan de Nederlandse rivaal en de analist had verwacht dat de verzekeraar inmiddels wel een begin zou maken met de afbouw, al was het maar om de richting aan te geven. Als Aegon het belang voorlopig wil vasthouden, verandert dit voor ING de zaken voor beide aandelen. 'Voor nu prima, maar wel iets om in de gaten te houden', aldus Kalamboussis. ING heeft een koopadvies op Aegon met een koersdoel van 6,00 euro. Het aandeel steeg donderdag 0,8 procent naar 6,27 euro. Bron: ABM Financial News

