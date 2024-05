Beursupdate: halfgeleiders aan kop in rode AEX Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste donderdagochtend lager. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 0,4 procent tot 909,64 punten. Onder meer ex-dividendnoteringen van Shell, Unilever en IMCD wogen op de index, al werd de koersdruk deels opgevangen door winsten bij halfgeleiders ASMI, Besi en ASML. Ook in de rest van Europa koersten beurzen wat lager, na een sprong op woensdag. Toen vonden de aandelenmarkten de weg omhoog na inflatiecijfers uit de VS. Verder waren er toen zwakke cijfers van de Empire State productie-index en een onverwachte daling in de detailhandelsverkopen, zo merkte beleggingsadviseur Kevin Verstraete van Lynx op. "De macrocijfers tonen dat er ruimte is voor de Federal Reserve om op korte termijn een renteverlaging door te voeren", aldus de expert van Lynx. "Beleggers reageerden aanvankelijk enthousiast op deze vooruitzichten, waardoor veel beurzen nieuwe recordhoogtes bereikten." "Vooralsnog zijn er voor beleggers weinig wolken aan de lucht te bekennen", concludeerde investment manager Simon Wiersma van ING. Op macro-economisch vlak kijken beleggers vandaag vooral naar de VS. Daar staan onder meer cijfers over de industriële productie, de wekelijkse steunaanvragen, importprijzen en de Philadelphia Fed-index op de rol. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0872. De olieprijzen maakten een pas op de plaats. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen wogen ex-dividend noteringen van Shell, Unilever en IMCD op de koersvorming. De halfgeleiders ASMI, ASML en Besi gingen aan kop met winsten tot 2,2 procent. Aegon koerste 1,1 procent hoger na rapportering van cijfers. Volgens ING verraste de verzekeraar vooral met een nieuwe aandeleninkoop van 200 miljoen euro. Shell kreeg een koersdoelverhoging van Berenberg. In de AMX noteerde Signify vanwege een ex-dividend notering 4,7 procent lager. Galapagos won juist 1,8 procent. Galapagos is een strategische samenwerking aangegaan met Blood Centers of America (BCA) om het gedecentraliseerde CAR-T productienetwerk van Galapagos in de VS versneld op te schalen. Ook was er een koopadvies van KBC Securities voor Galapagos. In de AScX won Vastned 3,1 procent. Vastgoedfondsen Vastned Retail en Vastned Belgium gaan fuseren. Het gefuseerde bedrijf zal verdergaan onder de naam Vastned. Beide partijen verwachten meer waarde te creëren door samen te gaan. Euronext steeg nog eens 2,9 procent, nadat het aandeel woensdag al steeg na een goed ontvangen kwartaalrapport. Bron: ABM Financial News

