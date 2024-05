Waarde HAL stijgt verder Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) HAL Trust heeft de nettovermogenswaarde in het eerste kwartaal van dit jaar verder zien toenemen. Dit bleek donderdag uit een tussentijds handelsbericht van de holding. De nettovermogenswaarde steeg met 665 miljoen euro ten opzichte van eind 2023 tot 14,23 miljard euro. Dit is de waarde voorafgaand aan de betaling van het voorgestelde dividend over 2023 van 2,85 euro per aandeel. Per aandeel noteerde de nettovermogenswaarde op 157,49 euro. Eind maart bedroeg de beurswaarde van de minderheidsbelangen in beursgenoteerde ondernemingen 3,7 miljard euro. Eind vorig jaar was dit nog 3,1 miljard euro. De stijging is vooral te danken aan de belangen in Vopak en SBM Offshore. HAL heeft ook een belang in Safilo. In de nieuwe periode sinds eind maart, tot 10 mei, zag HAL de waarde van de belangen in beursgenoteerde ondernemingen en de liquiditeitenportefeuille met ongeveer 180 miljoen euro verder stijgen dankzij oplopende beurskoersen. De kwartaalomzet van bed niet-beursgenoteerde ondernemingen bedroeg 2,23 miljard euro, een stijging van 4 procent. Afgezien van overnames en desinvesteringen en bij constante wisselkoersen was de omzetgroei 0,8 procent. HAL heeft op 14 maart de overname afgerond van IQIP, een leverancier van funderings- en installatieapparatuur voor offshore windparken en voor de civiele en olie- en gasmarkten. De overeenkomsten met AvH Growth Capital en MerweOord, die ertoe moest leiden dat de drie partijen elk een derde van IQIP zouden krijgen, werd beëindigd. Reden is de verwachting dat de toezichthouders de deal niet zouden goedkeuren. HAL zal IQIP nu in eigen portefeuille houden. Bron: ABM Financial News

