Drukte van belang voorbeurs, maar het enige dat echt beweegt is volatiliteit

Arend-Jan, een optie die ik nog niet voorbij heb zien komen is: geef het gewoon uit!

Maak die droomreis of koop die auto. Geniet nog decennia van een nieuwe keuken, badkamer of serre.



Uit de plaagstootjes van Niels tijdens de podcast concludeer ik dat het met het pensioen(inkomen) wel snor zit, dat is natuurlijk een eerste vereiste. Maar als dat geregeld is, inclusief een buffer voor onvoorzien, moet je je afvragen of het vergroten van de erfenis echt je eerste gedachte moet zijn.