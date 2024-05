OCI lijdt onder lagere stikstofprijzen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) OCI heeft in het eerste kwartaal van 2024 de omzet en de EBITDA op jaarbasis flink zien teruglopen, maar er werd onder de streep wel weer winst geboekt dankzij betere operationele prestaties. Dit bleek dinsdagochtend uit cijfers van de kunstmestfabrikant. In het afgelopen kwartaal daalde de omzet op jaarbasis met 11 procent tot 1,2 miljard dollar, terwijl de aangepaste EBITDA met 12 procent terugliep tot 297 miljoen dollar. OCI verklaarde dat de dalingen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar voornamelijk werden veroorzaakt door de lagere stikstofprijzen wereldwijd. De EBITDA afgelopen kwartaal omvat ook 47 miljoen dollar aan gerealiseerde verliezen als gevolg van het afdekken van de aardgasprijzen. Onder de streep restte er afgelopen kwartaal desondanks een aangepaste nettowinst van 36 miljoen dollar. Een jaar eerder werd er nog een verlies van 15 miljoen dollar geboekt. De vrije kasstroom bedroeg afgelopen kwartaal 73 miljoen dollar. De nettoschuld kwam uit op 3,8 miljard dollar met een schuldratio van 3,2 per eind maart. Outlook Aandeelhouders kunnen in 2024 een stevige uitkering tegemoet zien, onder voorbehoud van de afronding van de desinvestering van IFCo. Na aanzienlijke belangstelling voor de resterende activiteiten blijft OCI de verschillende opties en mogelijkheden beoordelen om de waarde voor alle belanghebbenden te maximaliseren. OCI verwacht de markt op de hoogte te kunnen stellen van de strategische evaluatie die momenteel plaatsvindt, bij de publicatie van de halfjaarcijfers. Bron: ABM Financial News

