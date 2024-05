Ebusco draagt Michiel Peters voor als co-CEO Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Ebusco is van plan om Michiel Peters voor te dragen als co-CEO, naast oprichter Peter Bijvelds. Dit maakte de fabrikant van elektrische bussen uit Deurne dinsdagochtend bekend. Peters zal per 1 augustus in dienst treden bij Ebusco met de wederzijdse intentie om deze positie in het vierde kwartaal van 2024 te formaliseren. Hij heeft meer dan 20 jaar ervaring als CEO en COO in het bredere industriële domein, waaronder 4 jaar als CEO van Vanderlande en 6 jaar als CEO van Moba Group. Frank Meurs, die de rol van co-CEO sinds januari op interim-basis vervulde, zal Ebusco per 31 juli 2024 verlaten. "Met de komst van Michiel Peters kan het bedrijf zich richten op het ombuigen van de financiële prestaties en het realiseren van het groeiplan", zei voorzitter Derk Haank van de raad van commissarissen. Met het oog op de voorgestelde benoeming en Michiel’s verantwoordelijkheid op het gebied van strategie en operational excellence heeft Ebusco besloten om de beleggersdag te verplaatsen naar eind 2024. Bron: ABM Financial News

