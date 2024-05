AEX start waarschijnlijk afwachtend in aanloop naar Amerikaanse inflatiecijfers

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting een min of meer neutrale opening tegemoet. Futures op de AEX index noteerden ongeveer een uur voor de beursgong 0,1 procent in het rood.

Maandag startte de AEX de handelsdag nog voorzichtig in afwachting van vooral Amerikaanse inflatiecijfers die vandaag en morgen worden vrijgegeven. Wel wist de index met een winst van 0,1 procent naar 911,91 punten zijn recordstand weer iets aan te scherpen.

Ook Wall Street bleef dicht bij huis. De hoofdindices maakten per saldo een pas op de plaats.

Vandaag worden de Amerikaanse producentenprijzen in april vrijgegeven, en samen met de consumentenprijzen, die morgen op het menu staan, zullen de twee datasets veel vertellen over de ontwikkeling van de inflatie in de VS, aldus marktanalisten van CMC Markets.

"Zowel de PPI- als de CPI-rapporten zullen waarschijnlijk een grote invloed hebben op de rente en de dollar", volgens CMC.

Als de inflatie in de VS voor de vierde maand op rij hoger uitkomt dan verwacht, dan zal de marktverwachting voor het aantal renteverlagingen dit jaar opnieuw afnemen, voorspellen analisten van Stifel. Een aanhoudende hardnekkige inflatie in de VS kan zelfs voor een flinke daling van aandelen zorgen in de komende maanden, waarschuwen de experts.

Economen gepolst door Dow Jones voorzien een stijging van de producentenprijzen in april op maandbasis van 0,3 procent. De consumentenprijzen zijn daarnaast naar verwachting met 0,4 procent gestegen, en op jaarbasis met 3,4 procent.

Winkelketen van computerspelletjes GameStop steeg maandagavond op Wall Street bijna 75 procent, nadat Keith Gill, de particuliere belegger die als Roaring Kitty berichten plaatste op social media als Reddit, X en YouTube, voor het eerst in drie jaar weer van zich liet horen op X. Gill plaatste in coronatijd meme-aandeel GameStop in de schijnwerpers, door onder meer te benadrukken dat professionele partijen grote shortposities in het aandeel hadden uitstaan.

Volgens zakenzender CNBC verloren shortbeleggers in Gamestop maandag bijna 1 miljard dollar.

De Aziatische beurzen kwamen vanochtend amper in beweging. De Nikkei index won wat terrein, terwijl de beurs in Sydney licht lager noteerde.

De Amerikaanse olie-future noteerde daarnaast vanochtend vrijwel onveranderd op 79,21 dollar per vat.

Naast de producentenprijzen uit de VS hebben beleggers vandaag ook oog voor Duitse inflatiecijfers, en de vrijgave van de Duitse conjunctuurindicator ZEW-index.

Bedrijfsnieuws

In het afgelopen kwartaal daalde de omzet van kunstmestproducent OCI op jaarbasis met 11 procent tot 1,2 miljard dollar, terwijl de aangepaste EBITDA met 12 procent terugliep tot 297 miljoen dollar. Onder de streep restte er afgelopen kwartaal een aangepaste nettowinst van 36 miljoen dollar. Een jaar eerder werd er nog een verlies van 15 miljoen dollar geboekt.

B&S Group is 2024 gestart met een stabiele omzet en een lichte stijging van de marge, ondanks de aanhoudende tegenwind in het segment likeuren. B&S meldde een 0,8 procent hogere omzet op jaarbasis van 529,7 miljoen euro. Dat is meer dan de 504 miljoen euro waarop ING had gerekend. B&S herhaalde de outlook voor heel 2024.

De volumes op de cash market van Euronext stegen in april op maandbasis met 2 procent. Op jaarbasis was sprake van een stijging met 1 procent.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 daalde maandag fractioneel naar 5.221,42 punten, de Dow Jones index verloor 0,2 procent op 39.431,51 punten en de Nasdaq sloot 0,3 procent hoger op 16.388,24 punten.