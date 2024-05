Deutsche Bank verhoogt koersdoel ING Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft dinsdag het koersdoel voor ING verhoogd van 15,00 naar 18,50 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek uit een rapport van de Duitse bank. Analist Benjamin Goy verwacht dat in de toekomst de nettorentebaten weer zullen aantrekken, terwijl de provisie-inkomsten in een gezond tempo zouden moeten blijven groeien. Dit nadat de bank relatief ondermaats presteerde ten opzichte van Zuid-Europese sectorgenoten vanwege haar conservatievere balans- en hedgingbeleid. Nu de rendementen zich op een aantrekkelijk niveau stabiliseren, denkt Goy dat de bank het zich kan veroorloven de groei in Retail Banking aan te jagen en tegelijkertijd aanzienlijke hoeveelheden kapitaal aan de aandeelhouder kan uitkeren. Na de resultaten voor het eerste kwartaal van 2024 verhoogde de analist zijn taxaties. Goy mikt op een dividendrendement van 6,7 procent, wat oploopt naar meer dan 11 procent in combinatie met de eigen aandelen die ING inkoopt. ING sloot maandag 0,7 procent hoger op 16,17 euro. Bron: ABM Financial News

