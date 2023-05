Drukte van belang voorbeurs, maar het enige dat echt beweegt is volatiliteit

Wéér!

Het is tegenwoordig iedere ochtend hooguit één of twee tienden voor- of achteruit en vandaag dus weer. De AEX-indicatie is +0,1% en we doen het met cijfers van ING, CTP, SBMO, Pharming en Vastned. De agenda is vrij leeg, maar er zijn zat jaarvergaderingen als u zich verveelt. En de BoE verhoogt de rente met een kwartje.

Disney (hiero) en Beyond Meat (daaro) deden -4,8% en -2,2% (voelt bijna als een megarally bij de geteisterde vegaworstendraaier) op hun cijfers nabeurs Big Apple. Robinhood was er ook en deed +3,1%, maar noteert nog altijd onder een tientje.

Europese futures openen dus net in het groen

De Amerikaanse idem dito

In Azië staan ze ook met de handen in de zakken. de meeste markten stijgen nog net en Taiwan is grootste daler met voor 11 mei 2023-begrippen een gillende -0,8%. U ziet in dit rijtje waar die vandaan komt

Alibaba +0,9%

Tencent -1,1%

TSMC -0,8%

Alibaba +0,9% Tencent -1,1% TSMC -0,8% Hé! De volatiliteit (CBOE VIX-index) staat -7,0% op 16,5 (!) en de BofA MOVE-index (obligaties) -6,2% op 125,6. Eens zien hoe dit uitpakt bij Flow Traders

De dollar daalt nul komma nul nul nog wat naar 1,0979

Goud kruipt weer 0,1% omhoog, olie stijgt 0,6% en crypto miezert een paar tienden lager. Bitcoin doet van $27.400

De rentes nog en die blijven ook al dicht bij huis. Misschien kan iemand even bij verloren voorwerpen kijken waar de VS Treasury Yield is gebleven, mijn Refinitiv kan die even niet vinden.



Hoe zit u momenteel in de wedstrijd? De AEX (oranje) neigt lager, maar er is amper van daling te spreken. Onze rente (paars) verraadt ook geen richting. Wellicht zit de markt op een trigger te wachten voor een duidelijke beweging en trend. Dit hoeft geen grootsche gebeurtenis te zijn als Fed of schuldenplafond of geopolitiek.

Zelf heb ik wel cash om te beleggen, maar geen inspiratie en dan doe ik gewoon niks. Krijg niet de zenuwen, word niet ongedurig als u het ook even niet weet. Niks doen is ook positie innemen en wees eerlijk over wat haast of ongeduld u in het verleden aan rendementen opleverde. Waarschijnlijk iets met een min.

Als er iemand wel een goed idee heeft, inspiratie of fantasie, dan lezen we dat graag in de comments.



ING verdrievoudigt de winst, vooral door een veel lagere toevoeging aan de stroppenpot: een half miljard lager dan verwacht. Kosten en fees zijn op het eerste gezicht de tegenvallers en de bank koopt voor €1,5 miljard aandelen (3,8% van de market cap). Vreselijke opmaak persbericht trouwens: paar highlights, dan een heel verhaal van de CEO...



... en dan een tabel met veel te veel cijfers voor de vroege ochtend.



Zal wel aan mij liggen, maar geen persbericht te zien op de site van SBM Offshore. Dan maar zo. Een kwartaal om maar snel te vergeten zo te zien, en de houvast is dat het bedrijf de outlook handhaaft. En challenges horen bij ondernemen en het leven, net als onzekere tijden. Waarom dat altijd zo nadrukkelijk moet worden vermeld?



Pharming boekt in de Q1's zoals verwacht verlies, maar de omzetdaling is wel lager dan waarvan werd uitgegaan. Refinitv geeft $48,15 miljoen als consensus. De biofarmaceut handhaaft wel de outlook en meldt de eerste 23 klanten. En dan weet u wel waar het over gaat.



Deze nog: vannacht publiceerde China de inflatiecijfers over april. Zoek de verschillen met die uit het Westen.



En dan nog even dit

Nikserig mixerig:

Veel plezier en succes vandaag.