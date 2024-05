Uber gaat Taiwanese activiteiten Delivery Hero overnemen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Uber gaat de Taiwanese activiteiten van Delivery Hero overnemen voor 950 miljoen dollar. Dit maakten beide bedrijven dinsdagochtend bekend. Uber wil met de acquisitie van Foodpanda in Taiwan de aanwezigheid in de Aziatische regio versterken. Alvorens de deal kan worden afgerond, moet er nog een goedkeuring van de autoriteiten komen, gezien de dominante positie die beide partijen in Taiwan hebben. Uber en Delivery Hero denken de deal in de eerste helft van 2025 te kunnen afronden. Verder is er ook afgesproken dat Uber voor 300 miljoen dollar nieuw uit te geven aandelen Delivery Hero zal kopen. Foodpanda en UberEats zijn al jaren bezig met een nek-aan-nek-race in Taiwan. Bron: ABM Financial News

