Anglo American splitst zich op

(ABM FN-Dow Jones) Anglo American gaat zich opsplitsen. Dit maakte de mijnbouwreus dinsdag bekend, nadat het maandag een verhoogd overnamebod van BHP Billiton afwees. Anglo heeft besloten om de steenkoolactiviteiten af te stoten. Hiervoor is al veel interesse getoond door geïnteresseerden, voegde het bedrijf toe. Het belang in Anglo American Platinum zal worden verkocht. Ook bekijkt Anglo "alle opties" met het oog op diamantbedrijf De Beers. De opties voor de nikkelactiviteiten worden nog onderzocht. Na al deze maatregelen wordt Anglo overzichtelijker en zal waarde worden ontsloten. Bron: ABM Financial News

