Amper beweging in Azië in aanloop naar Amerikaanse inflatiecijfers Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: BinckBank

(ABM FN-Dow Jones) De Aziatische beurzen kwamen dinsdagochtend amper in beweging. De Nikkei index won wat terrein, terwijl de beurs in Sydney licht lager noteerde. Ook Wall Street bleef maandagavond dichtbij huis en de Amerikaanse hoofdindices maakten per saldo een pas op de plaats. Vandaag worden de Amerikaanse producentenprijzen in april vrijgegeven, en samen met de consumentenprijzen, die morgen op het menu staan, zullen de twee datasets veel vertellen over de ontwikkeling van de inflatie in de VS, aldus marktanalisten van CMC Markets. "Zowel de PPI- als de CPI-rapporten zullen waarschijnlijk een grote invloed hebben op de rente en de dollar", volgens CMC. Als de inflatie in de VS voor de vierde maand op rij hoger uitkomt dan verwacht, dan zal de marktverwachting voor het aantal renteverlagingen dit jaar opnieuw afnemen, voorspellen analisten van Stifel. Een aanhoudende hardnekkige inflatie in de VS kan zelfs voor een flinke daling van aandelen zorgen in de komende maanden, waarschuwen de experts. De Amerikaanse olie-future noteerde vanochtend vrijwel onveranderd op 79,21 dollar per vat. De Europese beurzen lijken zich op te maken voor een min of meer vlakke opening. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.