Offensief of defensief: waarin zou u nú €10.000 beleggen?

Met een smak cash de snoepwinkel in, is er iets mooiers?

Toevallig heeft ondergetekende een financieel mazzeltje. In de loop van dit jaar gewoon het geld in bestaande trackers in de markt laten lopen, is natuurlijk het gemakkelijkste. Niet het leukste, dat is stock picken, of desnoods een ETF. U mag het ook timen noemen. Wat zou u nu doen met tien mille, of wie heeft er een goed idee?

Mijn voorkeur gaat gezien mijn bestaande portfolio en risicoprofiel uit naar individuele aandelen en dan het liefst waarde-aandelen in euro's. Precies die aandelen die nu goed liggen, dus of dat zo'n goed idee is? Of nu al winstgevende technologie kopen voor het economische herstel en misschien wel de beursrally ná de recessie?

Help ff, ik moet viercijferig bedrag in één keer (buy & hold) beleggen



Ik wil eigenlijk dividend aristocrats, maar die zijn te duur om er in één keer in te proppen en tech wil niet finaal doormidden. Weet iemand vergeten € waarde-aandelen, of heb ik maar weer geduld en spreid? pic.twitter.com/ZmyuMaej5C — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) May 2, 2023



Zo maar wat namen die in mijn hoofd rondspoken: Ahold Delhaize, Unilever, HAL, Sofina, LVMH, Apple, Johnson & Johnson en PepsiCo. Dit is alleen toch een tikje timen en is het gelet op de cyclus niet handiger nu techies als Nvidia, TSMC en bij ons TKH op te pikken? De SOX chipperindex durf ik wel, maar dat is weer een index.

Of is het een goed moment om, op zelfs mogelijk nu een rentepiek, bondjes op te pikken? Laat van u horen wat u kiest of tipt. Kijk ook onder die tweet, ik heb al veel input en ideeën gekregen, waar u misschien ook uw voordeel mee kunt doen, of inspiratie uit kunt putten. Voor de volledigheid, dit is waar ik maandelijks in beleg:

Vanguard World Stock Fund

Vanguard World Bond Fund (sinds twee maanden weer)

Huiswereldindexfondsen van mijn pensioenuitvoerders

AEX- en AMX-trackers

Dollar en euro Dividend Aristocrats-ETF's

Mijn losse aandelen (pluk van gekocht die ik buy & hold aanhoud):

Aalberts

ASML

ASR

ING

Just Eat Takeaway

Shell

Tesla

Ik hoop deze week nog wat aankopen te doen, tekst en uitleg volgt in mijn stukken en zeker vrijdag in de IEXBeleggersPodcast.