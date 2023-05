Slotcall: Venijnige draai omlaag bij een 'perfecte risk-off cocktail'

Oef. Vandaag kregen we een lesje in hoe venijning de markt in korte tijd kan draaien. Bij opening van Wall Street leek het plots of alles waar beleggers zich zorgen over maken ineens hard werd ingeprijsd.

De AEX sluit op 744,31 (-1,9%), waar hij vanochtend zelfs nog even een héél klein plusje liet zien. Waar dat door komt? Op CNBC spreekt een commentator van "the perfect cocktail for a risk-off day". Op Wall Street zijn vooral bankaandelen de kop van Jut.

Of #JPMorgan de rest vd banken ook even wil redden, lijkt Wall Street vandaag te denken. De sluimerende bankencrisis strikes again#ABNAmro en #ING -1,7%#AEX pic.twitter.com/X2ElnTSlHn — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) May 2, 2023

Toch zijn in Nederland de banken niet de grootste dalers, dat zijn - verrassend op een risk-off dag als deze - de brave, defensieve uitgevers Wolters Kluwer en RELX. De oorzaak lijkt ook hiervoor in de VS te liggen, waar ChatGPT een eerste echte slachtoffer lijkt maken in de afdeling studiehulpmiddelen. Zie de beursgenoteerde huiswerkcentrale Chegg, die meer dan 40% in elkaar duvelt door omzetverlies.

Nog meer zorgen? Ja, het Amerikaanse schuldenplafond nadert rap en gisteren waarschuwde minister Janet Yellen nog maar eens dat de overheid per 1 juni al in gebreke kan blijven. In Washington lijkt een deal ondertussen nog ver weg.

Breaking: The U.S. could become unable to pay all of its bills as soon as June 1 if Congress doesn't raise the debt ceiling, Treasury Secretary Janet Yellen said https://t.co/3B9ueylMQ8 — The Wall Street Journal (@WSJ) May 1, 2023

Spannende rentebesluiten

En dan is er nog de rente. Deze week komen Fed (morgen) en ECB (donderdag) met een rentebesluit en de data die uitkomt wijst niet echt helder één kant op. Vandaag vielen vacatures en fabrieksorders in Amerika zwak uit en dat leek een van de triggers voor het slechte sentiment te zijn.

Morgen wordt veel duidelijk, want dan verschijnt Jerome Powell tussen de schuifdeuren. Een kwartje is de consensus, en zal het dus ook wel worden, maar de vraag is vooral wat hij te melden heeft over een economie waarin nu toch wel wat vertraging te zien is en bovendien een bankencrisis blijft smeulen. Morgen leest u op deze plek een uitgebreide vooruitblik op het Fed-rentebesluit.

Al even spannend wordt het donderdag, als Christine Lagarde het ECB-rentebesluit bekend maakt (die vooruitblik leest u donderdag). De inflatiecijfers die vandaag uitkwamen maken het er niet makkelijker op. De inflatie stijgt weer, zoals ook in Nederland vanochtend bleek, maar de kerninflatie loopt ietsje terug.

Is dat reden om minder zware rentestappen te zetten, zoals Bloomberg kopt, of is het spook nog lang niet getemd? In de markt worden de cijfers ook geïnterpreteerd als juist een reden om sneller te verhogen. Jeroen Blokland schetst Lagarde's dilemma:

It's 'interesting' how media headlines work. For example: 'Eurozone core #inflation slows, supporting smaller #ECB hike.'



Technically Eurozone core #CPI has peaked; it fell to 5.6% in April from 5.7% in March.



But at this level, and with headline CPI RISING to 7.0%, the ECB… https://t.co/jpsAkRoP7U pic.twitter.com/RvKh6OOLIL — jeroen blokland (@jsblokland) May 2, 2023

Abonnees op ons weekblad IEX Expert konden dit weekend overigens lezen dat de monetaire beleidsmakers bij DNB hardnekkige inflatie onveranderd als risico nummer één boven de markt zien. In de woorden van hoofd monetair beleid Niels Gilbert: "Onderliggend blijft het belangrijkste risico dat de hoge inflatie persistenter is dan we willen. Ons centrale scenario is dat de inflatie best flink omlaag gaat komen. Maar er kunnen onderweg dingen misgaan."

Dat interview dateert van ongeveer een maand geleden, maar in Frankfurt wordt inmiddels ongetwijfeld flink genumbercrunched of er nu wel of niet dingen aan het misgaan zijn. Donderdag uitslag.

DSM niet zo sterk

Ondertussen zou je nog bijna vergeten dat we middenin het Q1-cijferseizoen zitten en dat er ook nog volop bedrijfsnieuws was. DSM-Firmenich had cijfers en sja, die mogen dan wel vanuit Zwitserland tot ons komen, maar we hebben ze wel eens overtuigender gezien van DSM.

Er loopt ook nog een kartelonderzoek naar fusiepartner Firmenich. Een dingetje om rekening mee te houden, schrijft analist Martin Crum:

"Het zal nog geruime tijd duren voor duidelijk wordt óf de Zwitsers over de schreef zijn gegaan en zo ja, welke omvang de fraude dan zou hebben. Het zit de overname van Firmenich dus niet in de weg, maar kan tot een materiële boete leiden."

Sentiment blijft positief

Vorige week vroegen we beleggers gewoontegetrouw naar hun visie op de markt voor de komende maand en hun favoriete aandelen. Hoewel iets minder bullish bent u per saldo nog wel positief.

Opzienbarend was de aandelenkeuze voor komende maand, die voor driekwart uit financials bestaat: Aegon, ING, NN Group en ASML. Wie de minst favoriete AEX-fondsen zijn voor komende maand leest u hier.

De brede markt

Doffe dreun voor de AEX, die bovendien in roodkleurend Europa een de zwakste performers is. Amerika staat er minstens zo zwak voor en moet nog een paar uur. Opvallend is ook de stevige uitglijder die de olieprijs vandaag maakt.

Goud is weer even een ouderwetse vluchtheuvel en schoot vanmiddag als een raket door de $2.000 grens. Bitcoin volgt op een afstandje.

Het Damrak vandaag

De Top-3 en Flop-3 van vandaag:

De koersen zeggen risk-off, toch gaan de offensieve chippers aan kop in de AEX en zijn de defensieve uitgevers de hekkensluiters

Ahold Delhaize (+0,7%) sluit zich aan bij duo Besi (+2,3%) en ASMI (+1,5%) als enige stijgers in de AEX

Fugro is mag de bloemen voor de +3,6% naar analist Thijs Berkelder van ABN Amro sturen

ABN Amro zelf begon de dag als stijger, samen met ING, maar ging vanmiddag onderuit op u-weet-inmiddels-wat. Beide banken zijn trouwens nette middenmoters in de AEX

Shell en zijn mede-oil majors gaan onderuit op een sterk dalende olieprijs

Galapagos is stijger van de dag met +5%

De rentes

Vanochtend om acht uur zag het er nog heel anders uit. Van flinke stijgingen vanochtend zijn we bijgedraaid naar (risk-off) rentedalingen. Met name in Amerika gaat het vlot.

De agenda

Als u morgenochtend bent bijgekomen van eerst alle Q1-cijfers die u om de oren vliegen, moet het echte werk nog beginnen. Dat is wel grotendeels nabeurs, in de vorm van het Fed-rentebesluit en de toelichting door Jerome Powell. Attentie om kwart over twee: het banenrapport van ADP is niet de belangrijkste Amerikaanse arbeidsmarktindicator, maar in het huidige sentiment kan hij zomaar voor stevige koersreacties zorgen.