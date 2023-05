'ECB verhoogt rente met 25 maar mogelijk zelfs met 50 basispunten' Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank verhoogt de rente komende donderdag vermoedelijk met 25 basispunten, maar een verhoging van 50 basispunten is niet uitgesloten, nu de economie in de eurozone veerkrachtig blijft. De basisrente staat momenteel op 3,50 procent, de marginale beleningsfaciliteit op 3,75 procent en de depositofaciliteit op 3,00 procent. De markt prijst voor komende donderdag een renteverhoging van 25 basispunten in. De kans op nog een renteverhoging van 25 punten in juni ligt momenteel op 89 procent. Marktstrateeg Altaf Kassam van State Street acht een renteverhoging van 50 basispunten donderdag echter het meest waarschijnlijk. "De hardnekkig hoge inflatiecijfers zorgen tot dusverre voor ongemak. Dat betekent dat een nieuwe verhoging van 50 basispunten aanstaande donderdag niet vastligt, maar dit is volgens ons wel het meest waarschijnlijke scenario." De kerninflatie kwam in april uit op 5,6 procent, bleek dinsdag uit voorlopige data. In maart lag de kerninflatie op 5,7 procent. "Het afgelopen jaar is de inflatie in de eurozone, die begon als een probleem aan de aanbodzijde, een probleem aan de vraagzijde geworden. Dit is een duidelijke uitnodiging voor de ECB om de rente te blijven verhogen", aldus econoom Carsten Brzeski van ING. Volgens econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen voorziet de markt nu eind 2023 een piekrente rond de 3,75 procent voor de depositorente. "In de heetste dagen van de bankencrisis in maart lag dit cijfer op 3,00 procent", aldus de econoom. Economen van Danske Bank sluiten niet uit dat de rente piekt boven de 4 procent, zolang de arbeidsmarkt robuust blijft. De Deense bank sluit ook renteverhogingen in september en daarna niet uit. Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets vreest dat de ECB zijn hand overspeelt met een te agressieve aanpak. Zo laten recente cijfers over de producentenprijzen al een flinke afkoeling zien, benadrukt de marktkenner. Volgens economen van Nomura moet de markt donderdag vooral letten op de toon van de ECB. "De aanhoudende sterke inflatie in de dienstensector zal een agressieve retoriek rechtvaardigen, zelfs als de ECB het tempo van de renteverhogingen verlaagt", aldus de Japanse bank. De Europese Centrale Bank maakt donderdagmiddag om 14.15 uur zijn rentebesluit bekend en voorzitter Christine Lagarde komt een half uur later met een toelichting. Bron: ABM Financial News

