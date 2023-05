Financials in trek voor mei, Philips en DSM minst populair

Financials zijn het meest geliefd voor de maand mei, zo blijkt uit de meting van het Nationaal Beleggerssentiment door IEX. Wegblijven moeten we bij Randstad, Philips en DSM-Firmenich.

Het algemene beurssentiment is wat bekoeld. Waar vorige maand nog 63,6% (zeer) optimistisch tegenover de aandelenmarkten stond, is dat nu nog ruim 47%. Voor de komende maand verwacht nog maar 38,3% een stijging van de AEX, en dat was 58,2%.

Kijken we naar de wat langere termijn, dan kunnen we het beeld nog steeds zonnig noemen. Ruim 60% voorziet voor het komende half jaar een stijging van de AEX van 3% of meer (was 68,9%). Het aantal pessimisten neemt iets toe: dat percentage gaat van 13,5 naar 17,1.

Sentimentsindicator

De Sentimentsindicator (de optelsom van alle vragen uit de enquête) is iets gedaald, maar geeft nog steeds een positief sentiment aan. Hij gaat van 55,6 vorige maand - het hoogste niveau in anderhalf jaar tijd - naar 53,5 nu (50 is neutraal, erboven is bullish en eronder bearish).

Alle verwachtingen op een rij

De volledige uitslag van de enquête voor mei is als volgt (tussen haakjes de scores voor april):

Economische ontwikkelingen

Zeer optimistisch: 6,3% (was 9,3%)

Optimistisch: 35,5% (was 45%)

Neutraal: 41,5% (was 35,8%)

Pessimistisch: 15,2% (was 7,8%)

Zeer pessimistisch: 1,5% (was 2,1%)

Aandelenmarkten algemeen

Zeer optimistisch: 7,3% (was 10,3%)

Optimistisch: 39,8% (was 53,3%)

Neutraal: 39,1% (was 27,9%)

Pessimistisch: 12,8% (was 6,2%)

Zeer pessimistisch: 1,0% (was 2,3%)

AEX komende maand

Omhoog: 38,3% (was 58,2%)

Neutraal: 48,5% (was 33,3%)

Omlaag: 13,2% (was 8,5%)

AEX komende zes maanden

Omhoog: 60,2% (was 68,9%)

Neutraal: 22,7% (was 17,6%)

Omlaag: 17,1% (was 13,5%)

Extra vraag

Sell in May and go away, but remember to be back in September', luidt een bekend beleggingsgezegde. Daar gaat de extra vraag van deze keer over.

Houdt u met uw beleggingen rekening met dergelijke kalenderwijsheden?

Ja 11,4% Nee, ik geloof er niet in 46,6% Nee, want beleggen doe je voor de lange termijn 42%



De uitslag is helder: slechts 11,4% van de respondenten houdt rekening met deze beurswijsheid. De overige 88,6% gelooft er niet in of vindt dat beleggen iets voor de lange termijn is.

Aandelenkeuzes april

Hoe hebben de afgelopen maand gekozen aandelen gepresteerd? De AEX bleef per saldo liggen. Bij de toppers waren Aegon en ING juist gekozen, maar ASML moest helaas juist 8% inleveren.

De flopaandelen waren minder gelukkig gekozen. Drie van de vier stegen juist, met DSM-Firmenich aan kop (+8,9%). Met uitzender Randstad hadden de respondenten het wel goed gezien: dat aandeel leverde ruim 9% in.

Toppers april 2023 Rendement Floppers april 2023 Rendement Aegon +3,3% Randstad -9,3% NN Group -0,1% DSM-Firmenich +8,9% ASML -8,1% KPN +1,3% ING +1,9% Heineken +5,3% Gemiddeld -0,8% Gemiddeld +1,5% AEX -0,1%



Favoriete aandelen mei

Dan een blik op de meest en de minst geliefde aandelen voor deze maand.

Net als de beursexperts ondervraagd door Corné van Zeijl zien de respondenten van deze enquête het meest in financials voor komende maand. Aegon, ING en NN Group vullen de eerste drie plekken, maar ook beurslieveling ASML mag niet ontbreken en sluit de top 4 af.

Minst populair zijn Randstad en Philips, met respectievelijk 104 en 96 negatieve stemmen. DSM-Firmenich staat ook opnieuw bij de floppers. KPN en Heineken verdwijnen eruit. Adyen is terug op plek 4.

Toppers mei 2023 Stemmen Floppers mei 2023 Stemmen Aegon +99 Randstad -104 ING +77 Philips -96 NN Group +76 DSM-Firmenich -51 ASML +61 Adyen -32



Er deden deze keer 909 beleggers mee aan de enquête, waarvoor onze hartelijke dank!