Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa noteerden maandag rond het middaguur duidelijk hoger. De Stoxx Europe 600 index steeg 0,6 procent tot 508,45 punten. De Duitse DAX liet een winst optekenen van 0,8 procent op 18.153,77 punten en de Franse CAC 40 ging 0,7 procent hoger bij een stand van 8.014,15 punten. De Britse FTSE is maandag gesloten vanwege een bank holiday in het Verenigd Koninkrijk.

Het sentiment was aan het begin van de nieuwe beursweek positief, nu de kans op een renteverlaging door de Federal Reserve in september weer is toegenomen, na de zwakker dan verwachte Amerikaanse banencijfers van vrijdag.

"De Fed zal niet in een positie verkeren om de rente meteen te verlagen, maar de kans is groter dat dit iets eerder gebeurt dan begin vorige week werd verwacht," zei Swissquote Bank.

Beter dan verwachte winsten van Apple en Amazon hielpen het sentiment ook, volgens de analisten.

Later in de week is er aandacht voor de rentebesluiten van de Zweedse en Britse centrale bank. De Riksbank begint woensdag waarschijnlijk met een versoepelingscyclus door de beleidsrente te verlagen van 4,0 naar 3,75 procent, aldus Capital Economics. Sinds de vergadering van maart is de inflatie in Zweden veel lager uitgekomen dan de Riksbank had verwacht.

Donderdag komt de Bank of England met zijn rentebesluit. ING rekent pas op een eerste renteverlaging in augustus. Volgens de bank zal de BoE donderdag optimistisch klinken, maar willen voorkomen dat de markt gaat speculeren op een renteverlaging in juni, zeker nu de ontwikkeling van de inflatie nog onzeker is.

Op macro-economisch vlak was er maandag aandacht voor de inkoopmanagersindices voor de eurozone. In april trok de dienstensector in de muntunie verder aan. De index steeg van 51,5 naar 53,3. Dat is het hoogste niveau in elf maanden.

"Dit ziet er erg goed uit", zei econoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank in een toelichting.

Verder daalden de producentenprijzen in de eurozone in maart met 0,4 procent op maandbasis en met 7,8 procent op jaarbasis. Dit was vooral te verklaren door de lagere energieprijzen. De afname was wel minder groot dan in februari.

De euro/dollar handelde maandag stabiel rond 1,0770. Verder daalde de Duitse tienjaarsrente naar 2,445 procent en stabiliseerde de Amerikaanse tienjaarsrente op 4,518 procent.

Na een zwakke week voor de olieprijzen, werden een vat WTI en Brent maandag rond een procent duurder.

Bedrijfsnieuws

Verzekeraars zaten maandag in de lift. In de Duitse DAX ging Allianz aan kop, met een winst van 1,9 procent. Ook Munich Re deed goede zaken. In de Franse CAC 40 steeg AXA 2,8 procent en in Amsterdam wonnen ASR, NN en Aegon 1,6 tot 2,0 procent terrein.

Ook aandelen van Europese autofabrikanten waren maandag in trek, net als die van halfgeleiders, die vorige week juist nog onder druk stonden. Infineon won 1,2 procent in Frankfurt, STMicroelectronics steeg 0,6 procent in Parijs en ASML won 0,6 procent in Amsterdam.

Luxemerken als EssilorLuxottica en Hermes stonden maandag licht onder druk met bescheiden verliezen. Société Générale daalde in Parijs 1,5 procent.

PostNL leverde in Amsterdam bijna 4 procent in, na teleurstellende kwartaalcijfers. Sectorgenoot Bpost noteerde vlak in Brussel.

Supermarktketen Colruyt daalde op de Belgische beurs met 2,0 procent. Kepler Cheuvreux begon het aandeel te volgen met een Reduceren advies.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan maandag een lichtgroene opening tegemoet. Futures op de S&P 500 stegen rond lunchtijd tot 0,3 procent.

De S&P 500 index steeg vrijdag 1,3 procent tot 5.127,79 punten, de Dow Jones index won 1,2 procent op 38.675,68 punten en de Nasdaq eindigde 2,0 procent hoger op 16.156,33 punten.