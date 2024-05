Beursblik: trage jaarstart verwacht bij Kendrion Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Kendrion is 2024 vermoedelijk traag gestart. Dit is de verwachting van analisten in aanloop naar de kwartaalupdate van de specialist in elektromagneten dinsdag voorbeurs. "We verwachten een traag eerste kwartaal, met eindmarkten die niet echt verbeterd zijn sinds de tweede helft van vorig jaar", blikte analist Tijs Hollestelle van ING vooruit op de cijfers. Bij IB rekent de analist op circa 26 miljoen euro aan omzet, "bij gebrek aan marktherstel". Maar door de kostenmaatregelen die Kendrion nam, rekent de bank wel op een betere operationele marge. Bij IAC mikt Hollestelle op een omzet van 30 miljoen euro, wat een daling op jaarbasis zou zijn van 9 procent. Automotive was vermoedelijk goed voor een omzet van 68,5 miljoen euro, waarvan 21,4 miljoen euro afkomstig was van Automotive E. De onderliggende EBITDA kwam volgens de bank zo uit op 12,9 miljoen euro. Dat zou minder zijn dan in het eerste kwartaal van 2023, maar wel hoger dan in het vierde kwartaal. Er werden afgelopen kwartaal onder meer kosten gemaakt voor de verkoop van Automotive, maar die zijn eenmalig. Halverwege april meldde Kendrion de verkoop van de Automotive-tak in Europa en de VS voor een bedrag van 65 miljoen euro aan Solero Technologies. Tot slot voorziet ING een schuld voor Kendrion van 149 miljoen euro aan het einde van maart. Dat is een paar miljoen euro meer dan eind 2023. ING heeft een koopadvies op Kendrion, mede omdat het bedrijf goed gepositioneerd is voor een economisch herstel in Duitsland en China. En omdat de aangekondigde desinvestering de marge van Kendrion zal doen opveren. Aandelen Kendrion noteerden maandag vlak op 12,72 euro. Bron: ABM Financial News

