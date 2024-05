Valuta: dollar stabiliseert na zwakke banencijfers

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde maandag richting het einde van de ochtend stabiel ten opzichte van de dollar, op 1,0770, nadat de Europese munt vrijdag nog even flink steeg na het verschijnen van het Amerikaanse banenrapport, dat qua groei van de werkgelegenheid tegenviel.

Het muntpaar bewoog vrijdag even richting de 1,08 na het banenrapport, om vervolgens weer terug te zakken tot circa 1,0765.

Het herstel van de dollar werd volgens valutastrategen van UniCredit ingegeven door de inkoopmanagersindex voor de Amerikaanse dienstensector, die vrijdagmiddag na het banenrapport verscheen. Opvallend daarin was de stijging van de prijsindex, van 53,4 naar 59,2, die suggereert dat de inflatiedruk aanhoudt, volgens de Italiaanse bank.

"Dat heeft waarschijnlijk een sterkere daling van de Amerikaanse munt voorkomen", aldus UniCredit.

De euro reageerde maandagochtend niet sterk op de inkoopmanagersindices voor de eurozone, hoewel de dienstensector in de muntunie in april verder aantrok. De index steeg van 51,5 naar 53,3. Dat is het hoogste niveau in elf maanden.

"Dit ziet er erg goed uit", zei econoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank in een toelichting.

Verder daalden de producentenprijzen in de eurozone in maart met 0,4 procent op maandbasis en met 7,8 procent op jaarbasis. Dit was vooral te verklaren door de lagere energieprijzen. De afname was wel minder groot dan in februari.

Voor elk Britse pond kregen beleggers maandagochtend 1,2576 dollar. Later deze week komt de Bank of England met zijn rentebesluit. ING rekent pas op een eerste renteverlaging in augustus. Volgens de bank zal de BoE donderdag optimistisch klinken, maar willen voorkomen dat de markt gaat speculeren op een renteverlaging in juni, zeker nu de ontwikkeling van de inflatie nog onzeker is.