Wall Street koerst af op groene opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan maandag een lichtgroene opening tegemoet. Futures op de S&P 500 stegen in aanloop naar de openingsbel in New York 0,4 procent.

Daarmee krijgt het optimisme van voor het weekend een voorzichtig positief vervolg. Beleggers reageerden vrijdag opgelucht op de zwakker dan verwachte banencijfers uit de VS.

"Een lager dan verwacht banencijfer voor april in combinatie met een hoger werkloosheidscijfer en een iets lager gemiddeld uurloon deed het idee van een zachte landing herleven. Vandaar de dalende obligatierente en hogere kansen op renteverlagingen", zei Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild.

De expert wees echter ook op de inkoopmanagersindexen over de Amerikaanse dienstensector die vrijdag na het banenrapport verschenen. Daarbij waren de prijsindex en de index voor nieuwe orders opvallend.

"Het zegt dat de prijzen voor producenten stijgen, terwijl hun orderportefeuille ten opzichte van de bestaande voorraden daalt. Deze laatste indicator is een goede voorspeller voor dalende winsten in de niet zo verre toekomst", aldus Vranken.

Op macro-economisch vlak is het maandag rustig in de VS. Na de inflatie- en groeicijfers, het Fed-rentebesluit en het banenrapport die in de afgelopen weken verschenen, is het deze week veel rustiger qua toonaangevende macrocijfers.

De euro/dollar handelde maandag licht hoger rond 1,0785. Verder daalden de Amerikaanse rentes. De tienjaarsrente noteerde op 4,481 procent.

Na een zwakke week voor de olieprijzen, werden een vat WTI en Brent maandag rond een procent duurder.

Bedrijfsnieuws

Tyson Foods opende vanmiddag de boeken. De vleesproducent behaalde in het tweede kwartaal van zijn lopende boekjaar een beter dan verwachte winst, terwijl de omzet licht onder de consensus uitkwam. Opvallend was de verbetering bij de tak die kipproducten maakt. Dit zorgde voor winst op operationeel niveau, waar er een jaar eerder nog een verlies in de boeken kwam. Het aandeel noteerde maandag voorbeurs ruim 2 procent hoger.

Berkshire Hathaway heeft in het eerste kwartaal zijn belang in Apple verkleind, terwijl de operationele winst steeg. Dit bleek zaterdag uit de resultaten van het investeringsbedrijf van Warren Buffett, dat ook zijn jaarlijkse aandeelhoudersvergadering hield in Omaha in Nebraska.

Berkshire had eind 2023 905 miljoen aandelen Apple. Aan het einde van het eerste kwartaal waren dit er nog 790 miljoen. Buffett zei zaterdag dat het "zeer waarschijnlijk" is dat Apple aan het eind van het jaar nog steeds de grootste investering van Berkshire zal zijn.

Per Class A-aandeel steeg de winst van Berkshire in het eerste kwartaal op jaarbasis met 40 procent naar 7.796 dollar. Hier gingen analisten volgens FactSet uit van 6.702 dollar. Het aandeel Berkshire Hathaway gaat maandag een 1,5 procent hogere opening tegemoet.

Apple, dat na de beter dan verwachte kwartaalcijfers en de aankondiging van een fors aandeleninkoopprogramma donderdag nabeurs, op vrijdag nog 6 procent hoger sloot, gaat maandag een lichtrode opening tegemoet.

Later in de week is het nog de beurt aan onder meer Disney, Nikola, Lyft, beursdebutant Reddit, Uber en Beyond Meat.

Aandelen van Perficient stegen maandag voorbeurs met liefst 53 procent, nadat bekend werd dat de digital consultancy onderneming wordt overgenomen door EQT voor 3 miljard dollar.

De Amerikaanse notering van Li Auto steeg maandag voorbeurs ruim 7 procent, nadat de Chinese fabrikant van elektrische voertuigen sterke orders voor zijn goedkope model rapporteerde. Sectorgenoot Nio gaat een 3 procent hogere opening tegemoet. Xpeng daalde evenwel een procent in de voorbeurshandel. Tesla lijkt een procent hoger van start te gaan.

Slotstanden

De S&P 500 index steeg vrijdag 1,3 procent tot 5.127,79 punten, de Dow Jones index won 1,2 procent op 38.675,68 punten en de Nasdaq eindigde 2,0 procent hoger op 16.156,33 punten.