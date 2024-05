Lager resultaat AMG verwacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) AMG heeft in het eerste kwartaal van 2024 vermoedelijk een minder resultaat behaald als gevolg van de lagere grondstofprijzen, waaronder die voor vanadium en lithium, terwijl ook de volumes afnamen. Dit schreef ING in een vooruitblik op de cijfers, die dinsdag nabeurs verschijnen. AMG waarschuwde in februari bij de jaarcijfers al voor meer tegenwind in 2024. ING rekent voor het eerste kwartaal op een aangepaste EBITDA van 28 miljoen dollar, wat op jaarbasis een daling zou zijn van 76 procent en op kwartaalbasis een afname van 60 procent. AMG boekte in het vierde kwartaal van 2023 een aangepaste EBITDA van 71,1 miljoen dollar. In het eerste kwartaal vorig jaar kwam er een EBITDA-resultaat van 118,1 miljoen dollar in de boeken. De omzet kwam in het vierde kwartaal van afgelopen jaar uit op 367,2 miljoen dollar en in het eerste kwartaal van 2023 op 450,6 miljoen dollar. Outlook Bij de cijfers in februari waarschuwde AMG dat de prijsdruk alleen maar erger is geworden. Op basis hiervan voorzag het bedrijf toen een aangepaste EBITDA in 2024 van ongeveer 130 miljoen dollar. ING verwacht dat die outlook dinsdag wordt herhaald. Voor heel 2024 verwacht ING een aangepaste EBITDA van 130 miljoen dollar, gelijk aan de verwachting van AMG zelf, en een omzet van ruim 1,4 miljard dollar. "Terwijl de huidige matte marktomstandigheden beperkte ruimte bieden voor positieve winstverrassingen op de korte termijn, blijven we een aantrekkelijk potentieel zien voor winstgroei op middellange termijn dankzij de capaciteitsuitbreidingen in lithium in Brazilië en Duitsland", aldus ING, dat daarom vasthoudt aan zijn koopadvies. Het aandeel AMG noteerde maandag 0,7 procent hoger op 22,84 euro. Bron: ABM Financial News

