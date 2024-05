Beursblik: ING verhoogt koersdoel Universal Music Group Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor Universal Music Group verhoogd van 31,50 naar 33,00 euro met een onveranderde koopaanbeveling. Dit bleek uit een rapport van analisten David Vagman en Maxime Stranart. Zij besloten hun taxaties te herzien na de cijfers van de muziekgigant over het eerste kwartaal en de nieuwe deal met TikTok. De cijfers lieten volgens ING een "mooie meevaller" zien dankzij een gunstige mix. Daarbij herhaalde UMG de doelstellingen voor de middellange termijn. En dankzij de deal met TikTok is de muziek van UMG ook weer op de populaire app terug. ING merkte wel op dat de details van deze deal niet werden onthuld. Vagman en Stranart besloten hun taxaties voor de omzet met 1 procent te verhogen en voor de winst per aandeel met 2 tot 3 procent. Aandelen UMG noteerden maandag 0,5 procent hoger op 29,05 euro. Bron: ABM Financial News

