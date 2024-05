Beursblik: inderdaad zwakke jaarstart voor TKH Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) TKH Group is 2024 inderdaad zwak begonnen. Dit concludeerde analist Tijs Hollestelle van ING maandag in een rapport. "Hoewel we rekenden op een zwak eerste kwartaal, lag de omzet 4 procent onder onder taxaties en de EBITA viel zelfs 26 procent lager uit", schreef Hollestelle. Volgens TKH waren deze tegenvallers vooral het gevolg van kosten die het bedrijf maakt voor nieuwe fabrieken en omdat klanten hun voorraden terugbrengen. "Maar het zei ook dat het tweede kwartaal aanzienlijk beter zal worden en [TKH] herhaalde de outlook voor 2024." ING heeft een koopadvies op TKH met een koersdoel van 52,00 euro. Het aandeel daalde maandag, na een negatieve opening, 0,3 procent naar 39,84 euro. Bron: ABM Financial News

