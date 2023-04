Kil en druilerig voorbeurs, maar de cijfers vallen mee

Het is op de beurzen net zo kil en druilerig als buiten.

De AEX indicatie is -0,4% na een nikszeggende sessie op Wall Street vrijdag en zonder baanbrekend nieuws dit weekend. We gaan deze week wel hoogtepunt Q1-cijferseizoen en na deze week houden we eigenlijk alleen Apple en Nvidia over als toonaangevende namen, die nog met hun resultaten moeten doorkomen.

Onze vooruitblik op deze week en vooral al die cijfers leest u hier en nu eerst de opening. Verder is het afwachten of, hoe en wanneer de brede markt richting kiest. Zo beweegt de AEX al weken op en rond 760 en weet ze nog niet of ze een recessie moet inprijzen, daarover heen moeten kijken, of dat die er niet komt.

Europese futures 0,2% à 0,5% lager

De Amerikaanse kosten ook 0,4% minder

In Azië treft u overwegend lagere koersen en indices aan met Hongkong als uitschieter: Hang Seng -1,4% en Hang Seng Tech Index maar -1,1%

Alibaba -1,8%

Tencent -2,9%

TSMC -0,8%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) staat -2,3% op 16,8 en de BofA MOVE Index (obligaties) doet het +0,2% op 120,8

De dollar stijgt 0,1% naar 1,0978

Goud doet nu -0,1%, olie zakt ruim een procent en crypto loopt ruim een procent op na een slechte week

De rentes neigen iets lager:



Groei! De Q1-cijfers van Philips zijn veel beter dan verwacht. Wel is er een enorm verlies omdat het concern versneld voorzieningen neemt in verband mét.



Basic-Fit meldt in haar Q1-update veel meer omzet, 68 nieuwe clubs, meer leden, minder uitstroom, vooral hogere omzet per premiumlid en handhaaft de outlook.



TKH deed het in Q1 ook veel beter dan verwacht, maar zoals gemeld hannest het bedrijf met Smart Manufacturing. Het bedrijf is voorzichtig over de outlook, die volgend kwartaal een update krijgt.



In de macro-agenda springt de Duitse Ifo Gescháftsklima er uit en vraag met niet waarom over een paar dagen de markt wel op de inkoopmanagersindex Chicago Purchasing Managers Index (MPJ) let, maar vandaag niet op de Chicago Fed Index. Het track record is wellicht niet interessant voor de markt.



Tot slot, na wat vijven en zessen vraagt het roemruchte Bed Bath & Beyond Chapter 11 aan, ofwel failliet. Einde van een legendarisch aandeel met enorm veel koersspektakel op het einde. De grafiek spreekt voor zich... Omzet en winst zijn volledig geïmplodeerd in de afgelopen jaren.



Verwart u de ticker BBBY van Bed Bath & Beyond niet met BYND, want die is weer van Beyond Meat. Lijkt er wel een beetje op... Goh, hoe hip en hot was dit fonds wel niet toen het debuteerde.



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:14 Beursblik: resultaten Philips overwegend beter dan verwacht

08:00 Stevige groei voor TKH

07:45 Basic-Fit ziet omzet fors stijgen

07:25 Vopak plaatst schulden in Amerika

07:23 Philips overtreft omzetverwachtingen, maar verlies neemt fors toe

06:58 Europese beurzen openen naar verwachting verdeeld

06:53 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

06:52 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:51 Beursagenda: macro-economisch

23 apr Bed Bath & Beyond vraagt Chapter 11 aan

23 apr Drukke cijferweek in verschiet

23 apr 'ING klaagt grootste bank van China aan'

23 apr Valuta: yuan nog lang geen serieuze concurrent voor dollar

De AFM meldt deze shorts:



Inderdaad, ASMI:



De agenda:

07:00 Philips - Cijfers eerste kwartaal

07:30 TKH Group - Cijfers eerste kwartaal

09:00 Heineken - Ex-dividend

09:00 Vastned - Ex-dividend

00:00 Basic-Fit - Cijfers eerste kwartaal en jaarvergadering

00:00 ING - Jaarvergadering



13:00 Coca-Cola - Cijfers eerste kwartaal (VS)



00:00 Prijzen bestaande koopwoningen - Maart (NL)

10:00 Ifo ondernemersvertrouwen - April (Dld)

14:30 Chicago Fed activiteitsindex - Maart (VS)

En dan nog even dit

Er wacht ons megacijferweek:

From a new leader taking the stage at the Bank of Japan to Europe's big lenders due to report earnings, these are the big business and finance stories to watch out for in the week ahead.



Koekoek, zei de Zwitserse koekoeksklok:

Credit Suisse saw $68 billion in first-quarter outflows as it crumbled



Ach, wee & de rest dus:

Home-goods retailer Bed Bath & Beyond filed for Chapter 11 bankruptcy protection after it failed to secure funds to stay afloat



Wel of geen recessie, het blijft de vraag:

The Fed is sure that the US economy can avoid a recession despite the burden of higher interest rates. Hedge funds seem to agree, boosting their net shorts on 10-year Treasury futures to a record.



Defensief staat ook al tegen toppen aan, cyclisch dan maar?

Wall Street traders are ignoring warning signs that the tech rally looks overblown

Veel plezier en succes vandaag.