Beursblik: ING positief over Duitse overname ABN AMRO

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De overname van ABN AMRO van de Duitse private bank Hauck Aufhäuser Lampe is een goede deal, waarmee ABN zijn positie versterkt, die het in Duitsland met Bethmann Bank al heeft op het gebied van vermogensbeheer. Dit bleek dinsdag uit een rapport van ING. Analist Jason Kalamboussis wijst erop dat door deze overname de activa groeit met 26 miljard euro. Daarvoor betaalt ABN een prijs van 672 miljoen euro. Dit is ongeveer 10 keer de aangepaste winst van 68 miljoen euro van HAL, exclusief de onderdelen die ABN niet overneemt. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de synergieën van circa 60 miljoen euro die ABN verwacht van deze deal, zodat de koerswinstverhouding ongeveer 9 keer bedraagt, aldus Kalamboussis. De Duitse overname draagt ongeveer 2,6 procent aan het totaal beheerd vermogen toe. Kortom, het lijkt een goede deal, zowel qua segment als omvang, en tegen een redelijke prijs. "Een goede inzet van het overtollige kapitaal", aldus Kalamboussis, die al een tijd voor een dergelijke actie pleitte. De analist handhaafde zijn Houden advies met een koersdoel van 15,60 euro. Het aandeel noteerde dinsdagochtend 0,5 procent hoger op 15,61 euro. Bron: ABM Financial News

