Valuta: euro in de lift

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag rond 1,0870 dollar in een markt die steeds meer twijfelt aan de mogelijke renteverlagingen door centrale banken.

"Sinds [het interview van] ECB-bestuurder Philip Lane in de Financial Times deze week, weet de markt nog iets zekerder dat de ECB over ruim een week wel klaar is voor een renteverlaging", zei valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News.

"Maar of daar later dit jaar een vervolg op komt en of andere centrale banken het voorbeeld van de ECB überhaupt volgen, blijft ongewis, waarmee de verwachtingen ten aanzien van renteverlagingen door bijvoorbeeld de Bank of England afnemen", aldus Van der Meer. Ook de verwachting voor een renteverlaging van de centrale bank van Zwitserland is afgenomen.

De verwachting dat de Fed de rente in september verlaagt is ondertussen gedaald van 60 naar 50 procent.

De vertaling in de koersontwikkeling zorgde voor een euro die vandaag al even op 1,0880 dollar noteerde, terwijl ook het Britse pond ten opzichte van de greenback aandikte. Euro en pond houden elkaar dinsdag juist in evenwicht.

Van der Meer verwacht voor dinsdag geen beweging onder invloed van de macrodata, des te meer van sprekers bij de Fed. "Morgen volgt het Beige Book van de Fed, twee weken voor het rentebesluit, vrijdag vormt het zwaartepunt van de week met de voorlopige inflatie van de eurozone en Frankrijk over mei en de kerninflatie van de VS over april, bij de inkomens en bestedingen over die maand."

Klein nieuws betrof dinsdag enkele relatief kleine valutalanden. De centrale bank van Nieuw-Zeeland, de RBNZ, wil de markt voor hypotheken meer beperkingen opleggen om de kans op instabiliteit in de financiële wereld te beperken nu de schulden van huishoudens hoog zijn en huizenprijzen nog altijd stijgen. De maatregelen zouden per 1 juli van kracht moeten worden. Het gaat om lagere ratio's voor de omvang van een lening in relatie tot aankoopwaarde en inkomen.

De detailhandelsverkopen in Australië herstelden zich in april maar heel matig ten opzichte van de afname met 0,4 procent in maart. De omzet steeg met 0,1 procent, terwijl een plus van 0,3 procent was voorzien. De verkopen in het land houden al maanden niet echt over: over februari werd een omzetstijging geregistreerd van 0,2 procent.

De Swiss National Bank heeft in het eerste kwartaal de posities in Apple, Shopify en Lucis verkleind. Daarnaast werden de posities in Virgin Galactic door de SNB vergroot. Van Apple gingen bij de SNB in de eerste drie maanden van dit jaar er 4,9 miljoen aandelen de deur uit, waarna er 44 miljoen overbleven. De bank gaf er verder geen explicatie bij.

De euro noteerde dinsdag 0,5 procent hoger op 1,0870 dollar. De Europese munt noteerde vlak op 0,8512 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,6 procent en noteerde op 1,2769 dollar. De dollar daalde 0,2 procent naar 0,9114 Zwitserse frank. De dollar van Nieuw-Zeeland steeg 0,1 procent naar 0,6156 Amerikaanse dollar. De Australische dollar steeg 0,1 procent naar 0,6657 Amerikaanse dollar.