UBS haalt Aegon en ASR van de kooplijst

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft het advies voor Aegon en ASR Nederland verlaagd van Kopen naar Houden, waarbij het koersdoel voor ASR 50,50 euro bleef, maar dat voor Aegon werd verhoogd van 6,30 naar 6,65 euro. Dit bleek dinsdag uit een rapport van de Zwitserse bank. Volgens de analisten van UBS zijn het risico en rendement van Aegon inmiddels in balans. Aegon zal zijn aandeelhouders goed blijven belonen, gedurende een lange periode, maar de risico's blijven volgens de analisten ook aanwezig. Indien Aegon het belang in ASR verkoopt, zal dit gevolgd worden door een groot aandeleninkoopprogramma, voorziet UBS. De bank gaat er sowieso vanuit dat Aegon vanaf 2025 jaarlijks voor 300 miljoen euro eigen aandelen zal inkopen. Over ASR zei UBS dat het niet verwacht dat de verzekeraar bij de beleggersdag op 27 juni de doelstellingen significant zal verhogen. Bij ASR rekent UBS op een jaarlijkse aandeleninkoop van 200 miljoen euro, terwijl het dividend ook met 5 tot 10 procent zal worden verhoogd. Het aandeel Aegon daalde dinsdag met 1,2 procent naar 6,10 euro. ASR verloor 2,2 procent op 46,67 euro. Bron: ABM Financial News

