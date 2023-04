Stevige groei voor TKH Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) TKH heeft in het eerste kwartaal van 2023 de omzet zien stijgen, terwijl ook de EBITA licht steeg. Dit bleek maandag uit een kwartaalupdate van het bedrijf. De kwartaalomzet steeg op jaarbasis met 8,2 procent, van 436,7 miljoen tot 472,5 miljoen euro. Dat is een sterkere groei dan de 2 procent tot 445 miljoen euro die ING vooraf verwachtte. Smart Manufacturing groeide slechts 0,7 procent, maar Smart Vision zag de omzet 14,4 procent groeien en Smart Connectivity met 12,2 procent. Het EBITA-resultaat steeg van 58,5 miljoen euro tot 60,4 miljoen euro. Dit cijfer is zonder eenmalige inkomsten en kosten. ING rekende hier op een daling tot 55,9 miljoen euro. TKH kampte met een aanzienlijke daling van het resultaat bij Smart Manufacturing door problemen in de aanvoerketen, waardoor apparatuur niet kon worden geleverd aan klanten. Dit was vooraf ook aangekondigd. Dit werd echter goedgemaakt door een "significante" groei bij Smart Vision en Smart Connectivity systemen. ING rekenden op lichte groei bij die divisies. Het orderboek groeide verder en ondersteunde de vooruitzichten voor de omzet, stelde het bedrijf. ING gaf voorafgaande aan de cijfers al aan te verwachten dat TKH de zwakte in de eerste zes maanden zal compenseren in de tweede helft van het jaar. Outlook THK herhaalde de verwachting dat de autonome omzet en EBITA in Smart Connectivity en Smart Vision systemen dit boekjaar zullen stijgen, terwijl bij Smart Manufacturing de omzet wel autonoom zal groeien, maar het EBITA-resultaat in lijn zal zijn met vorig jaar. Bij de halfjaarcijfers krijgt de outlook een update. Bron: ABM Financial News

