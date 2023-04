Basic-Fit ziet omzet fors stijgen Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Basic-Fit heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de omzet flink zien aantrekken, geholpen door een stijging van het aantal leden. Dit maakte de uitbater van fitnessclubs maandagochtend bekend. "Aan het begin van het jaar zien we een aanhoudend sterke ontwikkeling van ons ledenbestand", aldus CEO Rene Moos. Het aantal vertrekkende leden blijft volgens hem licht onder het historische gemiddelde, terwijl het aantal nieuwe leden vergelijkbaar is. In het afgelopen kwartaal steeg de omzet op jaarbasis met 51 procent tot 245 miljoen euro, geholpen door een stijging van het aantal leden met 37 procent op jaarbasis tot 3,6 miljoen. Ten opzichte van begin 2023 bedroeg de stijging 7,5 procent. Ook zag Basic-Fit de gemiddelde omzet per lid stijgen tot 22,63 euro. Dit was een jaar eerder nog 21,51 euro. Aan het einde van het kwartaal maakten premiumabonnementen 38 procent uit van de totale abonnementen. Een jaar eerder was dit nog 24 procent. Het aantal clubs steeg in het afgelopen kwartaal met 68 tot 1.268. Outlook Basic-Fit handhaafde maandag de outlook voor heel het jaar van een omzet van minstens 1 miljard euro, terwijl het clubnetwerk moet stijgen met minstens 200 clubs. Ook verwacht de uitbater van fitnessclubs een geleidelijke stijging van de gemiddelde omzet per lid per maand. Het rendement op de investeringen in volwassen clubs moet boven de 30 procent uitkomen. Bron: ABM Financial News

