Europese beurzen verdeeld rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag verdeeld zonder aanzienlijke uitslagen, in afwachting van, met name, Amerikaanse inflatiedata.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een plus van 0,1 procent op 523,20 punten. De Duitse DAX liet een winst zien van 0,3 procent naar 18.824,35 punten. De Franse CAC 40 noteerde een daling van 0,3 procent met een stand van 8.111,11 punten. De Britse FTSE daalde 0,1 procent naar 8.311,25 punten.

In dunne markten, met een karig gevulde macro-economische agenda en na een rustdag op Wall Street en in Londen maandag, leken veel partijen hun blik vooral op het einde van de week te hebben gericht wanneer de kerninflatie van de VS over april nieuw licht moet werpen op de trend in de Amerikaanse inflatie met de vraag of deze aansluit bij wat de Federal Reserve beoogt.

Lombard Odier Investment Managers zag recent al de nodige volatiliteit na diverse macro-economische data over groei en inflatie die elkaar tegenspraken.

De olieprijzen noteerden dinsdag hoger. Een juli-future West Texas Intermediate noteerde 1,7 procent in het groen op 79,04 dollar, terwijl voor een augustus-future Brent 83,14 dollar werd betaald, een stijging van 0,3 procent.

De euro/dollar noteerde rond lunchtijd op 1,0870. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0873 en maandag rond 22.00 uur, op werkdagen het slot van de handel op Wall Street, stond er een stand van 1,0858 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Julius Baer zou een combinatie willen vormen met EFG International, maar Citi Research denkt dat die niet van de grond komt en twijfelt zelfs aan de waarachtigheid van de gesprekken daarover tussen de beide bedrijven. Ook Deutsche Bank heeft bedenkingen en zou verbaasd zijn als er een match komt. De koers daalde 0,8 procent.

ABN AMRO neemt de Duitse private bank Hauck Aufhäuser Lampe over en versterkt zo naar eigen zeggen de positie die het in Duitsland met Bethmann Bank al heeft op het gebied van vermogensbeheer. De bank betaalt er 672 miljoen euro voor. Volgens Deutsche Bank ziet de acquisitie er solide uit en ook ING was er dinsdag positief over. De koers steeg 0,8 procent.

UBS heeft het advies voor Aegon verlaagd van Kopen naar Houden, terwijl het koersdoel werd verhoogd van 6,30 naar 6,55 euro. Indien Aegon het belang in ASR verkoopt, zal dit gevolgd worden door een groot aandeleninkoopprogramma, voorziet UBS. De bank gaat er los daarvan vanuit dat Aegon vanaf 2025 jaarlijks voor 300 miljoen euro eigen aandelen zal inkopen. De koers noteerde 0,9 procent lager.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,3 procent in het groen.

Wall Street was maandag gesloten in verband met Memorial Day.