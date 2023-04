Bed Bath & Beyond vraagt Chapter 11 aan Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Bed Bath & Beyond heeft in de VS een zogeheten Chapter 11-faillissementsaanvraag gedaan, nadat de noodlijdende retailer er niet in slaagde om de financiën op orde te krijgen. Dit werd zondag bekend. Met Chapter 11 krijgt het bedrijf faillissementsbescherming, waarmee het kan proberen te reorganiseren en desinvesteren om zo een definitief bankroet af te wenden. Bed Bath & Beyond verkeert al langer in zwaar weer. Het bedrijf sloot in februari nog een ongebruikelijke financieringsovereenkomst van 1 miljard dollar met hedgefonds Hudson Bay Capital om een faillissementsaanvraag uit te stellen, maar schrapte die deal vervolgens zelf. Het bedrijf probeerde daarna nog om 300 miljoen dollar aan financiering op te halen bij andere investeerders. Geen van de maatregelen was voldoende. Evenmin waren de pogingen om de verliezen te beperken door honderden winkels te sluiten. De omzet verdampte en de koers van 'meme-aandeel' Bed Bath & Beyond daalde de afgelopen weken tot ver onder 1 dollar, met een slotkoers van net geen 0,30 dollar op vrijdag. Bron: ABM Financial News

