Weer weinig spektakel op Beursplein 5 Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Ook dinsdag is er weinig te beleven op het Amsterdamse Damrak. Aan het einde van de ochtend noteerde de AEX fractioneel lager dan de slotstand van maandag, op 915,95 punten. "Gisteren was een beursdag om snel te vergeten. Met Wall Street dicht vanwege de viering van Memorial Day en de beurs van Londen gesloten vanwege Spring Bank Holiday waren de omzetten op de Europese beurzen die wel open waren ongeveer de helft van wat normaal is", zei investment manager Simon Wiersma van ING. "Ook ontbrak het aan belangrijke macrocijfers die de markten richting konden geven en het kwartaalcijferseizoen is zo goed als voorbij." Vandaag lijkt het al niet veel beter. Vermoedelijk wachten beleggers op de inflatiecijfers uit de eurozone en de VS, die beide op vrijdag worden gepubliceerd. "Een renteverlaging van 25 basispunten naar 3,75 procent op 6 juni [door de ECB] lijkt een voldongen feit", aldus analist Reinhard Cluse van UBS. De euro/dollar steeg dinsdag naar 1,0868. Olie werd duurder. Stijgers en dalers Koploper in de AEX was ASML met een koerswinst van 1,3 procent. Philips steeg 1,2 procent en ING won 0,9 procent. ABN AMRO, dat in Duitsland een overname deed, steeg 0,8 procent. Analisten van ING spraken van een goede deal voor ABN AMRO. ASR en NN noteerden onderaan in de AEX met verliezen van 2,0 en 4,3 procent. UBS haalde zowel ASR als Aegon van de kooplijst, maar verhoogde wel het koersdoel voor Aegon. Aegon daalde 0,9 procent. Overigens noteerde NN ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd steeg het aandeel licht. In de AMX ging Air France-KLM 2,5 procent hoger en won Corbion 1,9 procent. Just Eat Takeaway en Van Lanschot Kempen daalden 0,6 en 0,9 procent. Bij de smallcaps ging NX Filtration 7,1 procent hoger en Ebusco steeg met 4,4 procent. TomTom werd 3,3 procent duurder. B&S daalde 2,1 procent en Vivoryon daalde, na de megawinst van maandag, met 9,7 procent. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.