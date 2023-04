Europese beurzen zetten bodemvorming voort

A.I.komt eraan: koop Nvidia....?

Dan kijk ik maar weer es naar een former darling Waterstof. Een heuse belofte in de jacht op schonere brandstof voor automobiles,vrachtvervoer.

Naar Plug Power,dat ooit$67 deed , in 2021 en nu:$8.85 of naar Ballard Power,ooit $46 en nu:$4,66.

Je kan daar geweldige ritten mee maken,omhoog ,maar dus ook omlaag....

Op tijd uitstappen is zo lastig.TA heeft me er wel mee geholpen:+-20% vanaf de laatste top omlaag ,dan helemaal weg,is altijd mijn motto !