Beursblik: Euronext boven verwachting

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Euronext heeft de verwachtingen overtroffen in het eerste kwartaal, dankzij meevallende inkomsten en lagere kosten. Dat stelde Jefferies dinsdag in een reactie op de cijfers. Het EBITDA-resultaat van 251 miljoen is 7 procent hoger dan de consensusverwachting, doordat de omzet 2 procent hoger dan verwacht was en de kosten 5 procent lager. Sterke inkomsten uit clearing van grondstoffentransancties en uit handel in vastrentende waarden en stroom droegen bij aan het resultaat. Wel daalde het marktaandeel licht. Vooral de lagere kosten waren een meevaller, merkten de analisten op. Jefferies heeft een koopadvies en koersdoel van 100,00 euro. Bron: ABM Financial News

